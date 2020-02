Gen değiştirmeden felç tedavisine: 2019'da sağlık alanında yaşanan en önemli gelişmeler

Konuşamayan insanlara yeni ses

Bilim insanları insanların zihnini okuyabilen ve düşüncelerini söze aktarabilen bir teknoloji geliştirdi.

Bunun için beynin dudaklar, dil, çene ve gırtlağa elektrik sinyalleri gönderen bölgelerine elektrot yerleştirildi.

Elektrotun aldığı sinyaller güçlü bir bilgisayar tarafından bir ağız simülasyonuna dönüştürülerek o ağızdan nasıl bir sesin çıkacağı hesaplandı.

Bu hesaplamalar da sanal bir ses yolu tarafından konuşmaya dönüştürüldü.

Sonuçlar henüz mükemmel değil. İngilizce bir örneğini aşağıda dinleyebilirsiniz.

Ses kaydında İngilizce olarak "The proof you are seeking is not available in books" cümlesi okunuyor. Fakat anlaması kolay değil.

California Üniversitesi'nde bu yöntemi yaratan ekip, önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek konuşamayan insanların sesi olmayı hedefliyor.

E-sigaralar sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı oldu

Elektronik sigaralar bu yıl yoğun eleştirilere maruz kaldı.

ABD'de akciğerlere zarar veren bir e-sigara sıvısı nedeniyle 50 kişi öldü, 2 bin 400 kişi hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'de bir genç de ciğerlerindeki reaksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.