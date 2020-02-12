Gen değiştirmeden felç tedavisine: 2019'da sağlık alanında yaşanan en önemli gelişmeler

Mila Makovec'in doktorları önceden imkansız görülen bir şeyi başardı: Ölümcül bir beyin hastalığına sahip bu kız için bir yıldan daha kısa sürede sıfırdan bir ilaç geliştirdi.

Avustralya'da bu tedaviyle insanlar artık kendi yemeklerini yiyebiliyor, makyaj yapabiliyor, anahtar çevirebiliyor, para verebiliyor ve klavye kullanabiliyor.

Bir diğer gelişme ise felçlilerin bedenlerindeki nöronların yerlerini değiştirerek daha önce kullanamadıkları ellerini kullanabilmelerini sağlayan buluştu.

Ama araştırmacılar bu ve benzeri dış iskeletlerin felçli insanların bir gün düzenli olarak kullanabileceği seviyeye gelebileceği konusunda iyimser.

Beyni tarafından kontrol edilen dış iskelet kusursuz sayılmaz, özellikle de yürüyüş hareketleri… Cihaz şimdilik yalnızca laboratuvarda kullanılıyor.

Sadece soyadı açıklanan 30 yaşındaki Thibault, iki yıl önce düşüp felç olduktan sonraki ilk adımlarının ardından "Ayda yürüyen ilk insan gibi hissediyorum" dedi.

2019 sağlık alanında tedavi edilemeyen hastalıkların tedavilerinin bulunması, felçlilerin yürütülmesi ve ölümden sonra beyni canlı tutmayı başarmak gibi büyük gelişmelere sahne oldu.

Hücrelerin içinde bu iki bölge arasındaki iletişim ulak RNA denek kısa bir genetik kodla çalışıyor.

Genler DNA'nın içinde hormonlar, enzimler ve yapı taşları gibi proteinler üretimi için gerekli bilgileri taşıyan kısımlardır.

Mila bu sayede artık daha az nöbet geçiriyor. Ama tamamen iyileşmiş değil.

Normalde bir ilacın geliştirilmesi 10 yıl civarında sürerken Mila'nın doktorları bunu bir yıldan kısa sürede başardı.

Bunun üzerine hastalığı tedavi edebileceğini düşündükleri bir ilaç üzerinde çalışmaya başladılar. Mila'nın hücreleri ve hayvanlarda denenen ilaç ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay aldı.

Ölümcül ve tedavisi olmayan Batten hastası olan Mila'nın doktorları onun tüm gen haritasını çıkardı.

Fakat bugün antibiyotiğe dirençli bakterilerin ortaya çıkması nedeniyle bu tedavi yöntemi tekrardan uygulanır oldu.

Bakteriyofaj hiçbir zaman ana akım bir tedavi yöntemi olmadı ve kullanımı daha kolay olan antibiyotiklerin gelişmesiyle birlikte arka planda kaldı.

Bu tedavide bakterileri öldürmek için virüsler kullanılıyor.

Ama Great Ormond Street Hastanesi'ndeki doktorlar daha önce denenmemiş bir bakteriyofaj tedavisi uyguladı.

Bakterilerin yaşadığı cildinde büyük, kara ve cerahatli lezyonlar oluştu. Yoğun bakıma kaldırıldığında karaciğeri tükenmeye başladı ve bakteri kolonileri vücuduna yayıldı.

Ergen kızın bedeni ölümcül ve başa çıkılamayan bir bakterinin saldırısına maruz kalıyordu. Doktorlar hayatta kalma ihtimalini yüzde 1 olarak açıkladı.

Vincent ve Neil da amiloidoz hastalıklarını bu tür ilaçlarla baskılıyor.

Biogen adlı şirketin Ekim ayındaki bu duyurusu pek çok kişi için sürpriz oldu. Çünkü şirket aynı ilacı geliştirmeyi Mart ayında bırakmıştı.

ABD'li bir ilaç şirketi Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatan bir ilaç bulduğunu açıkladı.

10 yıl önce yalnızca ileri seviye melanomlarda yalnızca 20 hastadan biri beş yıl yaşamayı başarıyordu. Çoğu aylar içinde ölüyordu.

Kanser immünoterapisi de bu yıl yeni bir döneme girdi. Artık doktorlar kanserle mücadele etmek için hastanın kendi bağışıklık sistemini kullanabiliyor.

Bu ilaçlar bedenin neresinde olursa olsun, yalnızca tümörleri hedef alıyor.

Yedi yaşındaki Belfastlı Charlotte Stevenson kanser tedavisinde "devrim yaratan" yeni bir ilaç türünü ilk kullanan hastalar arasında yer alıyor.

Isabella'nın hayatını kurtaran bu yöntem, gelecekte daha fazla kişinin de yaşama tutunmasını sağlayabilir.

Fakat daha sonra verilerin tekrar incelenmesiyle en yüksek dozu kullanan deneklerin aslında bu ilaçtan fayda gördüğünün anlaşılması üzerine ilaç tekrardan ele alındı ve başvurusu yapıldı.

Eğer kullanımına izin çıkarsa modern tıptaki en büyük gelişmelerden biri olacak.

İkizleri ayırmak

Bu yıl en fazla okunan haberlerden biri de yapışık ikizlerin ayrılmasıyla ilgiliydi.

Kafataslarından birbirine bağlı olarak doğan Safa ve Marwa, doğdukları pozisyon nedeniyle birbirlerinin yüzünü de göremiyordu.

Bu tür vakalara ne sıklıkta rastlandığına dair resmi bir istatistik yok fakat bir tahmine göre kafasından yapışık ikizler yer 2,5 milyon doğumdan birinde görülüyor.

Çoğu bir günden daha az yaşıyor. Yapışık ikizleri ayırmak için birden fazla ameliyat ve yüzlerce tıp uzmanının aylar süren yoğun emeği gerekiyor.

Domuz beyinleri öldükten dört saat sonra kısmen canlandırıldı

2019'da ölümle yaşam arasındaki çizgi muğlaklaştı.

Domuz beyinleri hayvanlar kesildikten dört saat sonra kısmen canlandırıldı.

Araştırma beyin hücrelerinin ölümlerinin ertelenebileceğini ve beyindeki bazı bağlantıların tekrardan canlandırılabildiğini gösterdi.