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Genç adam evinde ölü bulundu

29.11.2020 15:37 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta 27 yaşındaki genç, ailesinden ayrı yaşadığı evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay Soğukpınar Mahallesi’nde 3 katlı bir evin giriş katında yaşandı.

Tokat’ta 27 yaşındaki genç, ailesinden ayrı yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Soğukpınar Mahallesi’nde 3 katlı bir evin giriş katında yaşandı. Bir tekstil atölyesinde çalışan Caner Tosun’dan (27) haber almayan arkadaşları evin balkon camını kırarak içeri girdi. Genci yatak odasında hareketsiz şekilde bulan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Yardım ekipleri yaptıkları kontrolde gencin öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde inceleme yapılırken, ailesi ve yakınları dışarıda gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğü tahmin edilen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

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