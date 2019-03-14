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Genç adam intihar için çıktı ama o anlarda akıllara bakın hangi soru takıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

Trabzon’un Toklu mahallesinde bugün Karşıyaka Viyadüğü’nün ayaklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Şahıs ikna edilerek bir itfaiye eri tarafından beline bağlanan iple bulunduğu yerden alınıp aşağıya indirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerine bugün öğle saatlerinde bir şahsın Ortahisar ilçesi Toklu mahallesindeki Karşıyaka Viyadüğü’nün ayaklarında oturduğu ihbarı geldi.

Oraya nasıl ulaştığını kimse anlayamadı

Harekete geçen polis ekipleri, İtfaiye ekiplerine de haber vererek bölgeye gitti. Ancak şahsın viyadük ayaklarına nasıl indiği bir türlü belirlenemedi.
Daha sonra şahsın bir telle kendisini köprünün ayaklarındaki bölüme sarkıttığı belirlenirken, itfaiye ekipleri şahsı bulunduğu yerden çıkartmak için yoğun çaba harcadı.
Belediyede temizlik işçisi olduğu ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirlenen 29 yaşındaki Ümit Yol, polisler ve Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Gelir tarafından intihardan vazgeçirildi.
Şahıs, 25 metre yükseklikteki yerden bir itfaiye eri tarafından beline bağlanan iple bir dağcı gibi aşağıya indirildi. Şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çalışmalar nedeniyle bölgede ulaşımda zaman zaman aksamalar oldu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon intihar

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