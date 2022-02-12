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Bursa'da genç adama gecelik giydirip işkence yapmıştı! Skandalda yeni gelişme... ''Çakıcı'nın yeğeniyim'' demiş

12.02.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 26 yaşındaki gencin ağzına tabanca sokup mermi yutturan daha sonrada gecelik giydiren Yaşar Çakıcı'nın telefonu incelenmeye alındı. Söz konusu telefonda Çakıcı'nın başka bir kişiye de işkence yaptığı tespit edildi. Olayın basına yansımasının ardından Çiğdem A. adındaki bir kadın da polis merkezine gidip ifade verdi. İfadesinde, ''Bana Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğunu söyledi. Birkaç kez borç para aldı. Ödemedi ve beni tehdit etti. Sonradan öğrendim ki kimsenin yeğeni değilmiş'' dedi.

Olay, perşembe günü Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çakıcı, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında kız meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Çakıcı ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı. Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Çakıcı belinden çıkardığı tabancanın namlusunu E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti, ardından da mermi yutturdu. Şüpheliler, daha sonra kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. E.M.'ye sabaha kadar işkence yapan 3 şüpheli, o anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

GENÇ KIZ DA EVDEYMİŞ

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Adresini tespit ettikleri eve baskın yapan ekipler, E.M.’yi kurtarıp Yalçın Çakıcı’yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, hem E.M.’nin hem de Yaşar Çakıcı'nın Gamze Ü. adındaki kızı sevdiğini ve bu nedenle de aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile olay sırasında evde bulunan Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı.

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TELEFONDA BİR BAŞKA KİŞİYE İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ

Polis ekipleri, ‘Eskici’ olan soyadını 2019 yılında değiştirdiği ortaya çıkan Yaşar Çakıcı'nın cep telefonu ve sosyal medya hesaplarında da inceleme yaptı. Telefonda, Çakıcı ile Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte M.Ş.'ye de işkence yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı. Polis, M.Ş.’yi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Çakıcı’nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülere ulaştı. Çakıcı hakkında bu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

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ÇAKICI’NIN YEĞENİYİM DEYİP PARA ALMIŞ

Olayın basına yansımasının ardından Çiğdem A. isimli kadın da dün Emek Polis Merkezi'ne giderek, Yaşar Çakıcı hakkında şikayetçi oldu. Çiğdem A. ifadesinde, "Bana Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğunu söyledi. Benden birkaç kez borç para aldı. Parayı geri istediğimde ise ödemedi ve beni tehdit etti. Daha sonradan öğrendim ki Yaşar kimsenin yeğeni değilmiş. Soyadını da mahkeme kararıyla değiştirmiş. Haberlerde görünce kendisini tanıdım ve ben de şikayetçi olmak için buraya geldim" dedi.

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Sorguları devam eden şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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(DHA)

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