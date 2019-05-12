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Genç aşçılara İnoksan’dan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

Endüstriyel mutfak sektörünün gelişmesinde aşçıların büyük payı olduğuna inanan İnoksan, genç aşçı adaylarının vizyonunun gelişmesine katkılarını sürdürüyor.İnoksan, Uludağ Üniversitesi iş birliği çerçevesinde öğrencilerin mutfak bilgilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hem atölye hem de seminer programlarını devam ettiriyor.

Endüstriyel mutfak sektörünün gelişmesinde aşçıların büyük payı olduğuna inanan İnoksan, genç aşçı adaylarının vizyonunun gelişmesine katkılarını sürdürüyor.
İnoksan, Uludağ Üniversitesi iş birliği çerçevesinde öğrencilerin mutfak bilgilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hem atölye hem de seminer programlarını devam ettiriyor. İnoksan Akademi’nin eğitim mutfağında ağırlanan öğrenciler, Eğitmen ve Danışman Aşçı Rıfat Sınmaz eşliğinde dünya mutfağından yemekler yaptı. Mutfak ekipmanlarının kullanım alanları hakkında bilgi de edinen genç aşçılar, tüm aşamaları ile yemekleri takımlar halinde pişirmenin keyfine vardı. Gençler aynı zamanda hız, disiplin ve uyum konusunda uzman bir şeften danışmanlık alma fırsatı da buldu.
Sunum konusunda da hünerlerini gösteren öğrenciler, günün sonunda Rıfat Sınmaz’dan sertifikalarını aldı. Atölye uygulamasından sonra Bursa Bölge Müdürü Hakan Öz, U.Ü. Harmancık M.Y.O. öğrencilerine deneyimlerini aktardı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği seminer sonrasında U.Ü. Harmancık M.Y.O. Müdürü Prof. Dr. Halil Ünal, Hakan Öz’e plaketini takdim ederek Kurumsal İletişim Müdürü Gülnur Seymen’e ve İnoksan yönetimine organizasyon için teşekkür etti.
Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolünü ilk kez 1997 yılında imzalayan İnoksan, 20 yılı aşkın süredir genç aşçıların kalifiye bir şekilde yetiştirilmesi için üniversite ile birlikte ortak çalışmalar yürütüyor.

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