Genç avukat son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir-Seyitgazi karayolunda dün meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç avukat Cemre Parmaksız son yolculuğuna uğurlandı. Genç avukatın geçen sene bugün mazbatasını aldığı öğrenilirken, sosyal medyada yaptığı "2020 benim yılım olacak biliyorsunuz" paylaşımı ise yürekleri dağladı. Kaza dün Eskişehir - Seyitgazi yolunda meydana geldi. Enes Duman idaresindeki 26 FF 528 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek 26 E 2804 plakalı Mesut K. idaresindeki belediye yolcu otobüsüne çarptı. Kaza sonrasında yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Enes Duman ve araçta bulunan Eskişehir Barosuna kayıtlı genç ve başarılı avukatlardan Cemre Parmaksız hayatını kaybetti. Bugün Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Kumral Abdal Camii’ne getirilen genç avukatın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile defnedilmek üzere Bozüyük Mezarlığı’na götürüldü. Cenazeye; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, Eskişehir Barosu Başkanı, Av. Mustafa Elagöz, baba Salim Parmaksız, avukat arkadaşları, akrabaları ve yakınları katıldı.

Kızının resmini öperek uğurladı

Genç avukatın cenazesi, Kumral Abdal Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra araca yüklenirken, babanın kızının fotoğrafını öperek uğurlaması yürekleri dağladı. Son kez kızının cenazesine bakan baba, kılınan namazda gözyaşlarına hakim olamadı

Sosyal medyada yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

Avukat Cemre Parmaksız’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapmış olduğu fotoğraf paylaşım ise yürekleri dağladı. Genç avukat, yılbaşı sonrasında "Biliyorsunuz 2020 benim yılım olacak" yazılı fotoğraf ise görenlerin üzüntülerinin artmasına sebep oldu.

"Yeminini tam geçen yıl bugün etmişti"

Cenazeye katılan TBB Metin Feyzioğlu, genç avukatın am bir yıl önce mazbatasını aldığını ifade ederek, "Allah ailesine sabırlar versin. Bugün avukatlığın 1. yılını tamamladığı gündü. Yeminini tam geçen yıl bugün etmişti. On binlerce ruhsat imzalıyorum. İmzalarken fotoğrafına baktığım, Allah yolunu açık etsin dediğim bir evlat. Fotoğrafını görünce ruhsatını imzaladığımı hatırladım. O kadar üzgünüm ki diyecek söz bulamıyorum. Daha 25 yaşında bir ailenin bir tanecik evladı. Bu acının tarifi yok. Sabırlar diliyorum annesine babasına. Onlar için zaman durdu. Ne diyebilirim ki. Allah sabırlar versin. 1 yıldır gayet güzel ve yoğun bir avukatlık yapıyordu. Kader diyeceğiz ama trafik kazalarında kaybetmek ne kadar kader deyip geçiştirebileceğimiz bir şey değil mi. Acımız gerçekten çok büyük" dedi.