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Genç avukatın acı sonu! Rezidansta kendini asarak yaşamına son verdi

20.09.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de genç bir avukat yaşadığı rezidansta kendini asarak yaşamına son verdi. 27 yaşında, Almanya doğumlu ve Çankırı Barosuna kayıtlı Oğuz Kendir'e bir meslektaşının ulaşamamasının ardından acı olay ortaya çıktı. Daire kapısının polis ekiplerine açılmaması üzerine olay yerine çilingir çağrıldı. İçeri giren ekipler genç avukatı kendini asmış halde buldu.

Genç avukatın acı sonu! Rezidansta kendini asarak yaşamına son verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde 27 yaşındaki genç avukat bir rezidansta kendisini asarak intihar etti. İlk bilgilere göre genç avukatın ailesiyle sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KENDİNİ ASMIŞ HALDE BULUNDU

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Erzene Mahallesi'nde bulunan rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Almanya doğumlu ve Çankırı Barosuna kayıtlı avukat Oğuz Kendir’e (27) ulaşamayan bir meslektaşı, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kendir’in kalmış olduğu 4. katın daire kapısını polis ekiplerine açmaması üzerine adrese çilingir çağrıldı. Yapılan çalışmaların ardından dairenin içerisine giren ekipler,Kendir’i kendisini asmış halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde genç avukatın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından avukatın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kendir’in ailevi sorunlardan dolayı intihar ettiği ileri sürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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İntihar Avukat İzmir
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