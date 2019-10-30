Genç avukatın cinayet sanığına müebbet hapis istemi

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Barosu avukatlarından Armanç Arkaş'ın (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdurrahman Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Abdurrahman Doğan, ifadesinde maktulun tabancayı kavrayarak almaya çalıştığı sırada silahın ateş aldığını belirtirken, güvenlik kamera kayıtlarından boğuşma olmadığını iddianameye yazan savcı, silahta da avukat Arkaş'ın parmak izi bulunmadığı için sanığın silahı temizlediğine dikkat çekti. Avukat Armanç Arkaş, 22 Haziran gecesi, bir kafe önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Genç avukatın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarından tabancayı ateşleyen kişi olduğu belirlenen 'Bozo' lakaplı Abdurrahman Doğan gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Abdurrahman Doğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İŞLETMECİYE SALDIRIP, TOKAT ATTI İddianamede, avukat Armanç Arkaş ve şüpheli Abdurrahman Doğan’ın bir kafede arkadaşları ile birlikte oturduklarına yer verildi. Armanç Arkaş'ın, bir arkadaşlarını eve bırakmak üzere kafeden ayrıldığı belirtilen iddianamede, bu sırada mekanda kalan şüpheli Abdurrahman Doğan ve bir arkadaşının işletmeci ile tartışmaya başladığı kaydedildi. Tartışmanın bir süre sonra dışarıya taştığını ifade eden savcı, bu sırada şüpheli Abdurrahman Doğan’ın kafe işletmecisine saldırıp tokat attığını vurguladı. İlerleyen dakikalarda işletme sahibi ve arkadaşlarının şüpheliye sarılıp, sakinleştirmeye çalıştığını ifade eden savcı, kavganın saat 01.35 sıralarında sonlandığına değindi. BAŞINDAN VURULDU Kavganın ardından sakin bir şekilde kafeye giren şüphelinin, 5 dakika sonra dışarı çıkarak, park halindeki aracından silahını aldığını ifade eden savcı, arkadaşını eve bırakmak üzere ayrılan avukat Armanç Arkaş’ın bu sırada geri döndüğünü belirtti. Kısa bir süre sonra bir el silah sesinin duyulduğunu vurgulayan savcı, yapılan atış ile avukat Armanç Arkaş’ın başından vurulduğuna dikkat çekti. Tanık F.K. olay anına ilişkin iddianameye yansıyan ifadesinde, "Bozo, silah çıkararak dolduruş yaptı. Elindeki silahı almaya çalıştılar. Armanç bu şahısların yanına doğru gelirken silah patladı ve Armanç vuruldu" dedi.

'BU ŞAHIS HIRSINI ALAMAMIŞ GİBİ DURUYORDU' Olaydan sonra bir kişinin, şüphelinin yanına koşarak, silahı elinden aldığını belirten savcı, Abdurrahman Doğan’ın arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak, köye götürüldüğünü ifade etti. Hazırlanan iddianamede, kafenin karşısında evi bulunan kadının tanık olarak alınan ifadesi de yer aldı. Evinin konum itibariyle olayın olduğu yeri gördüğünü belirten tanık, "Ertesi gün seyahate çıkacağım için kafenin bahçesine bakan yatak odamda eşyalarımı toparlıyordum. Bu sırada gürültüler duydum. Bir kadın 'Bozo yapma, Bozo yapma' diye feryat ediyordu. Kısa bir süre sonra bir el silah sesi duydum. Dışarıya baktığımda genç bir adam yerde yatıyordu. Saldırgan tavırlı bir kişi ise kollarına girmiş üç kişi tarafından siyah bir arabaya bindirilmeye çalışılıyordu. Bu şahıs diğerlerine hitaben 'Bırakın beni, bırakın beni bir tane daha' sözlerini duydum. Bu şahıs hırsını alamamış gibi duruyordu" diye beyanda bulundu. 'TABANCA YANLIŞLIKLA PATLADI' Şüpheli Abdurrahman Doğan ise iddianameye yansıyan ifadesinde, olay yerinde kafenin işletmecisi ile tartıştığını belirterek, "Bu sırada yanımıza gelen iki kişi silah gösterip, 'İlla ekip mi çağıralım?' dedi. Bunun üzerine ruhsatlı tabancamı aldım. Maktul tabancayı almaya çalıştı. Armanç silahın namlu kısmını kavradı. Ben de tabancayı vermek istemedim. Bu sırada yaşanan arbedede tabanca yanlışlıkla patlayarak, maktulün ölümüne sebep oldu" dedi.