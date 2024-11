Genç avukatın iddiaları akıllara durgunluk verdi: ‘Canlı konumumu takip ediyor, şikayet ettim ifadesi bile alınmadı’

İstanbul’da görev yapan avukat Ceylan Öztürk üzgün, huzursuz, isyandaydı. Baktığı davadaki dolandırıcılık şüphelisinin başına açtığı dertler yüzünden gecesi gündüzüne karıştı. Yıllardır avukatlık yapan ve girmediği duruşma, bakmadığı dava kalmayan Öztürk, sürekli mağdurların yanında hatta şiddet görmüş kadınların da bizzat avukatlığını yapıyor. Ancak bu kez tehditle kendisi karşı karşıya kaldı.

“SAKIZ ALMAYA BİLE GİDEMEYECEKSİN, SENİ ÖLÜMDEN BETER YAPACAĞIM”

Öztürk yaşadığı tehdidi Show Haber’e anlatırken “Sen bu şikayeti benim hakkımda nasıl yaparsın, bu şikayeti geri çekeceksin! Yoksa seni ölümden beter yapacağım. Sakız almaya bile gidemeyeceksin. Yoksa seni ölümden beter yapacağım. Ölüm senin için büyük bir mükafat olacak.” şeklinde konuştu. Ölümle tehdit edildiğini ve bu durumdan büyük mağduriyet yaşadığını belirten Öztürk “Hem bir kadın olarak hem de özellikle bir avukat olarak bu durumla karşılaşmam beni gerçekten çok derinden üzdü” dedi.

CANLI KONUM ÜZERİNDEN ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Avukat Ceylan Öztürk'ü tedirgin eden, korkutan aslında sadece tehditler de değildi. Şüphelinin onu canlı canlı izleyebilmesi de büyük korku yaşamasına neden oldu. Genç avukat şüphelinin kendisini izlediğini iddia ederek “Benim canlı konumumu biliyordu. Benim nerede olduğumu o an nerede olduğumu biliyordu. Bakırköy yolundaydım. Sen şu an seni izliyorum” diyerek kendisinin tehdit edildiğini söyledi.

“ŞİKAYETÇİ OLDUM AMA İFADESİ BİLE ALINMADI”

Her an tehdit altında olduğunu belirten Öztürk “Çünkü bu adam benim nerede olduğumu biliyor” dedi. Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtse de söz konusu şahsın henüz ifadesinin bile alınmadığını söyledi. ‘Bu adam elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor’ diyen genç avukatın tek isteği ona hayatı dar eden şüphelinin bir an önce ceza alması oldu.