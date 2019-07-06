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Genç BAKMER’liler buz pistinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi’nin (BAKMER) gençlik oluşumu Genç BAKMER, üyelerini farklı bir etkinlikte bir araya getirdi.Airport AVM Buz Pateni Pisti’ndeki etkinliğine katılan 24 genç, hem stres attı hem de BAKMER’i tanıttı.

Genç BAKMER’liler buz pistinde buluştu

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi’nin (BAKMER) gençlik oluşumu Genç BAKMER, üyelerini farklı bir etkinlikte bir araya getirdi.
Airport AVM Buz Pateni Pisti’ndeki etkinliğine katılan 24 genç, hem stres attı hem de BAKMER’i tanıttı. Genç BAKMER’liler doyasıya eğlenirken buz pistine ilk kez çıkanlar heyecanlarını gizleyemedi. Buz pateni yapmayı bilenler, bu heyecanı ilk kez yaşayan arkadaşlarına yardım etti.
BAKMER Sorumlusu Efnan Karaahmetoğlu, Genç BAKMER’in Haziran ayı itibariyle faaliyete geçtiğini ve şu an itibariyle 150 üyeye sahip olduğunu belirterek, “Sayımızın daha da artması için gençliğe dokunacak projelerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Spordan sanata, sanattan sosyal branşlara kadar birçok alanda eğitim vermekteyiz. Gençlerin daha sosyal ve aktif olmasını hedefliyoruz” dedi.

“Meslekî hayallerine kavuşacaklar”
Genç BAKMER olarak yakında meslek edindirme kursları açacaklarını dile getiren Karaahmetoğlu, “Gençliğin düşüncelerine tercüman olmak ve onların yeteneklerini keşfederek hayallerine daha da yakınlaşmaları için fırsatlar oluşturacağız. Şu anda fotoğrafçılık, doğal ürünlerle pratik cilt bakımları, giyim üretim teknolojileri, işaret dili, koro, dikiş-nakış, ebru, pilates, bilgisayar, ilk yardım, piyano, gitar, bağlama, keman, ney, drama, diksiyon, Arapça, Kur’an-ı Kerim gibi alanlarda eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

“Hem eğleniyor hem öğreniyoruz”
Genç BAKMER’in önümüzdeki günlerde kültür gezilerinden kamp programlarına kadar birçok etkinliğe imza atacağını ifade eden Karaahmetoğlu, şunları kaydetti: “Genç BAKMER’li arkadaşlarımızla beraber yerinde keşfediyor onlarla beraber yapacağımız projelerimizi planlıyoruz. Genç BAKMER temsilcilerimizin olacağı bir hazırlık içerisindeyiz. Temsilcilerimiz aracılığıyla pek çok alanda varlık gösterebileceğiz” dedi.

Genç BAKMER’liler buz pistinde buluştu

Genç BAKMER’liler buz pistinde buluştu

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