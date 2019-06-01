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Genç bankacı, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde bankada çalışan Latif G. (30), oturduğu binanın 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

Genç bankacı, intihar etti

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde bankada çalışan Latif G. (30), oturduğu binanın 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Hüseyin Çelen Sitesi B Blokta meydana geldi. 4 yıllık evli bir çocuk babası Latif G., iddiaya göre oturduğu 5 katlı apartmanın çatısından atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Latif G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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