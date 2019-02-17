Genç beyinler, yurtdışı eğitim fırsatlarını araştırmaya başladı

Genç beyinler, International High Schools Organization’da (Uluslararası Lise Organizasyonu-IHSO) yurtdışında eğitim imkanlarını araştırdı. Öğrencilere, yurtdışından gelen lise temsilcileri rehberlik yaptı. Lise öğrencileri yurtdışı eğitimi için araştırmalara başladı. Öğrenciler, yurtdışı eğitimi rehberlik firmalarından Endless Abroad’ın düzenlendiği İHSO organizasyonunda, yurtdışında gelen lise temsilcileri bir araya geldi. Etkinlikte ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda ve Avrupa’dan gelen lise temsilcileri, lise öğrencilerinin ve velilerin sorularını yanıtlayarak bu konuda bilgi edinmesini sağladı. ’’Dünyanın 10 farklı ülkesinden yaklaşık 70 farklı lisenin temsil edildiği bir organizasyon"

Etkinlik hakkında bilgi veren Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’nın Kurucusu ve Genel Müdürü Gökmen Özdemir, ’’Organizasyon lise öğrencilere yönelik. Dünyanın 10 farklı ülkesinden yaklaşık 70 farklı lisenin temsil edildiği bir organizasyon yapıyoruz. Lise öğrencilerimiz, aileleriyle birlikte canlı olarak bilgi almış olacaklar. Özellikle İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerin içinde bulunan liselerin resmi temsilcileri bu organizasyonda yer alıyor. Öğrenciler ve aileler, bizim tercüme yardımımızla birlikte burada temsilcilerle temas kurabiliyorlar. Burada öğrenci ve velilere söylemek istediğimiz en önemli nokta; yurtdışındaki fırsatların net olarak masanın üzerine konulabilmesi, bütün imkanlar, avantajlar hatta dezavantajların ne olduğunu bilindikten sonra tercihinin yapılmasıdır. Sunduğumuz bu fırsatla birlikte öğrenciler, yurtdışındaki bir lisenin fiyatını, seçeneğini, oraya nasıl gidebileceğinin ve ondan sonra üniversite ile alakalı ne tür fırsatlar yakalayabileceğini net olarak bilmiş oluyorlar. Ardından Türkiye’deki imkanlarıyla daha net kıyaslamış oluyorlar. Bu da onlara daha doğru tercih imkanı sunuyor’’ şeklinde konuştu.

’’Yurtdışında eğitim hem vakitten hem de nakitten kazandırıyor’’

Özdemir sözlerine şöyle devam etti: ’’Veliler, öğrencilerin yurtdışındaki imkanlarını doğru şekilde bilmiyorsa sadece Türkiye’deki seçeneklerle ilgilenip bunların arasından tercih yapmak zorunda kalıyorlar. Ama yurtdışında onlar için daha güzel bir fırsat vardır, bu durum o aile için çok uygundur. Bunları ancak bildikleri takdirde daha doğru tercih yapabilmiş olacaklar. Onun için ailelerin sadece Türkiye özelinde değil, aynı zaman yurtdışı eğitimini de net olarak biliyor pozisyonda olmasını istiyoruz. Bu noktada da tercihin daha doğru şekilde yapılabileceğine inanıyoruz. Örneğin; ABD’deki bir lisede, üniversite eğitimiyle birleştirilmiş body modeliyle 2 yılda lise eğitimi tamamlanırken, aynı zamanda üniversitenin de 1’inci ve 2’inci sınıfını tamamlanmış sayılıyor. Haliyle üniversitenin 3 ve 4 yılını tamamlayarak toplamda lise eğitimini 2 yılda, 2 yılda ise üniversite eğitimi olarak toplamda 4 yılda bitirebilme imkanı oluyor. Türkiye’de toplamda 8 yıl içinde alabilecek bir eğitimi, ABD’de 4 yılda tamamlayabilecek olması onlar için hem zamandan hem de fiyat açısından inanılmaz avantaj sağlıyor. Aileler; yurtdışında 2 yılda üniversite okunabilmesi, 2 yılda lisenin bitiriliyor olması, bekli Türkiye’ye göre daha ekonomik olması ve öğrencinin geleceğiyle alakalı inanılmaz bir kariyere sahip olma fırsatı oluşturduğu için bunları bilmeden doğru tercih yapamazlar’’.

’’Seçmeli derslere ve öğrenci kulüpleri kulüplerine katılarak ilgi alanlarını keşfedebilirler’’

Etkinlikte danışmanlık hizmeti veren Educatius Group’un Türkiye temsilcisi Sara Perçin, ’’Burada temel amaç, yurtdışındaki lise programları ile ilgili öğrencileri ve velileri bilgilendirmek. Öğrenciler doğru tercih için çok iyi bir araştırma yapılmalı. Hangi ülke onun için daha uygun, ne tür bir lise onu daha mutlu edecek bunlara özellikle dikkat etmeli. Lise seçenekleri; yatılı, devlet lisesi ve özel okul olarak değişiyor. Öğrencinin kriterlerine göre ve kişilik yapısına göre hangi okul eğitimi daha uygun bunu araştırmaları neticesinde belirleyebilirler. Özellikle üniversite de tam olarak ne yapmak istediğine karar verememiş olan öğrencilerin, daha üniversite öncesinden sağlayabilecekleri bir imkan olarak lise programını anlatacak olursak; birçok gittikleri okulda seçmeli dersler ve öğrenci kulüpleri oluyor. Buralara katılmak koşuluyla kendi ilgi alanlarını çok daha uygulamalı bir şekilde keşfedebilirler. Daha üniversite başvurmadan ilerde yapmak istedikleri konular hakkında fikirlerini oluşturmuş olabilirler’’ diye konuştu.