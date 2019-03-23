"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" bölge finali

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 11 ildeki Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın bölge finali Ağrı'da yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu'nda, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen finallere, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Muş, Artvin, Iğdır, Kars, Bingöl, Ardahan ve Gümüşhane'deki Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasındaki ezan okuma yarışmalarda birinci olan 22 öğrenci katıldı.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun jüri başkanlığında yapılan yarışmanın imam hatip liseleri kategorisinde, 11 öğrenciden birinci olabilmek için ezan okuyan Erzurum Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Abdullah Tercan ile Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Gürbüz eşit puan aldı.

Kural gereği bir kişinin birinci olması gerektiği için çekilen kurada Tercan birinci, Gürbüz ikinci oldu. Yarışmada üçüncülüğü Artvin Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Halil Bülbül elde etti.