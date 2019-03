Genç bir cilde sahip olmanın ipuçları

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Can Alper Çağıcı, yaşlanma hızının, genetik, yaşam tarzı, kötü beslenme, sigara kullanımı, korunmasız olarak güneşe maruz kalmak ve hava kirliliği gibi çevresel faktörlere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Yaşlanmanın etkilerini en aza indirmek ve daha genç bir cilt için neler yapılması hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Can Alper Çağıcı, genç bir cilde sahip olmanın ipuçlarını anlattı.

Prof. Dr. Can Alper Çağıcı, yaşla birlikte yüz cildinde renk değişiklikleri ve çukurluklar ile kırışıklıkların oluştuğunu belirterek, “Ciltteki bu değişiklikler cildi dolayısı ile yüzü daha yaşlı gösterir. Gün boyu yapılan mimik hareketleri yıllar içerisinde yüzümüzde mimik kırışıklıklarına neden olur. Başlangıçta hareketle belirginleşen bu kırışıklar zamanla oturur; mimik hareketleri olmadan da görünmeye başlar” dedi.

Mimik kas hareketlerine ek olarak sigara içilmesi ve güneş ışınlarının da cilt yaşlanmasını hızlandırdığını belirten Çağıcı, “Diğer yandan yaşla birlikte cilt altı dokulardaki yapıtaşları da azalır. Yapı taşlarındaki dolayısı ile sudaki azalma cilt tazeliğinin azalmasına, ciltte çatlamalara neden olur. Diğer önemli bir faktör ise yağ dokusunun yer çekiminin etkisi ile aşağı doğru yer değiştirmesidir” diye konuştu.