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Genç caretta, balıkçıların kurbanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın dünyaca ünlü sahili Belek'te, caretta yuvalarını korumaya alan ve yavruların denizle buluşmasını sağlayan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekibi, bu yaz yetişkin 5 caretta ölümüyle karşılaştı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın dünyaca ünlü sahili Belek'te, caretta yuvalarını korumaya alan ve yavruların denizle buluşmasını sağlayan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekibi, bu yaz yetişkin 5 caretta ölümüyle karşılaştı. 20 gün önce kumulları içinde ölü bulunan genç carettanın balıkçı ağlarına takılarak ölmüş olabileceği belirtildi.

Akdeniz'in en büyük caretta caretta yuva alanı olan Belek sahillerinde 20 yıldır deniz kaplumbağalarının gönüllü koruyuculuğunu yapan EKAD ekibi, bu yıl yuva sayısı 2 bin 100'e ulaşan sahilde, ölü 5 yetişkin deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Traktör ve ağır iş makineleriyle girilerek, belediyenin dahi kum aldığı ve birçok kişinin araçlarıyla girerek caretta yuvalarına zarar verdiği sahilde, son olarak 20 gün önce caretta caretta ölüsü bulundu.

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, bin yumurtadan ancak 2-3'ünün hayatta kalabildiği carettaların yuva alanlarının büyük tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Canbolat, yaklaşık 20 gün önce sahile vurduğu düşünülen ölü carettanın yeni erginleşmiş, genç bir birey olduğunu söyledi. Caretta'nın balıkçı ağlarına takılarak ölmüş olabileceğini belirten Canbolat, “Zaman zaman karşılaşıyoruz. Aslında bu yıl ölü bireylere sezon başında baya karşılaştık. Çiftleşme zamanında çok ölü birey çıktı. Bunlar, dalgalarla kıyıya vuruyordu. Yaz boyunca çok fazla ölü bireye rastlamadık. Toplam 5 ölü birey gördük Belek sahillerinde. Bu da onlardan biri. Bazıları tabi, doğal olarak yaşamını yitiriyor, onlar daha olgunlaşmış büyük bireyler. Örneğin birinde pervane çarpması vardı" dedi.

EKAD ekibi, Belek sahillerini de içine alan Kundu, Kadriye, Boğazkent ve Denizkent'ten oluşan yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında 1999'dan bu yana nesli tehlike altındaki türlerden kırmızı listedeki caretta carettalara yönelik çalışmalar yapıyor.

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