Genç çevirmenler İstanbul'da yarışacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nın dokuzuncusu yarın İstanbul’da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB'ye katılımdan uygun bir süre önce AB müktesebatının Türkçeye çevirisinin tamamlanması ve AB kurumlarının ihtiyaç duyacağı çevirmenlerin yetiştirilmesi Türkiye’nin adaylık yükümlülükleri arasında bulunuyor.

Bu çerçevede, AB Başkanlığı, üniversitelerin ve mesleğe hazırlanan genç çevirmenlerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılından bu yana her yıl “Genç Çevirmenler Yarışması”nı düzenliyor.

Yarışmaya üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinin son sınıf öğrencileri katılabiliyor.

Bugüne kadar toplam 945 öğrencinin katıldığı Genç Çevirmenler Yarışması’nın dokuzuncusu 6 Nisan'da İstanbul’da yapılacak. Bu yıl yarışmaya çeviri eğitimi veren 25 üniversiteden 58’i İngilizce, 21’i Almanca, 18’i Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 97 öğrenci katılacak.

Yarışmada İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikaları daha sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından verilecek. Yarışmada birinci olan genç çevirmenler Brüksel’de yerleşik AB kurumlarının çeviri birimlerini ziyaretle ödüllendirilecek.

