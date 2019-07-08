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Genç Çevirmenler Yarışması’nın kazananları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Başkanlığında düzenlenen ‘Genç Çevirmenler’ yarışmasının dereceye girenlere ödülleri verildi.Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Genç Çevirmenler’ yarışmasının dereceye girenler ödüllerini aldı.

Avrupa Birliği Başkanlığında düzenlenen ‘Genç Çevirmenler’ yarışmasının dereceye girenlere ödülleri verildi.
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Genç Çevirmenler’ yarışmasının dereceye girenler ödüllerini aldı. Yarışma İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 3 kategorinin de dereceye girenler belli oldu. Bu yıl yarışmaya 25 üniversiteden 92 öğrenci katılım sağladı. Ödül törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Cristian Berger katıldı.
Kazananlara ödüllerini Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Cristian Berger verdi. Yarışmada dereceye giren genç çevirmenler ayrıca 29 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Brüksel’de yerleşik AB kurumlarının çeviri birimlerine düzenlenecek bir ziyaret ile ödüllendirilecekler.
Avrupa Birliğine girme sürecinde tercümanların yardımcı olacağını ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “Amacımız Türkçeyi Avrupa birliğine hazırlamak. Bu gençlerimizi bu gençleri yetiştiren hocalarını üniversitelerini tebrik ediyoruz. Dil önemli biz şuna inanıyoruz tercümanlarımız sayesinde Türkiye’nin beklentilerini ve dertlerini tercüman olacaklar. Avrupa birliğine ulaştıracaklar. Herkesin yabancı dil bilmesi söz konusu olmuyor. Hem yazılı hem de sözlü Avrupa birliğine ulaşmamızda bize yardımcı olacaklar” şeklinde konuştu.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Cristian Berger tercümanlık yapmanın zorluklarına dikkat çekti. Berger, “Özellikle kazananları tebrik etmek isterim son derece becerilerinden dolayı önemli olduğunu düşünüyorum. Çevirmenler olmasaydı savaş başlayabilirdi. Dil çalışması çok zor. Tabi ki sizin ürettiğiniz metinler önemli. Takdir ve tebrik ederim” ifadelerini kullandı.
Almanca dalında dereceye giren Gökhay Kanmazerk, “Ben böyle bir fırsatın bize verilmesinin çok değerli buluyorum. Çünkü dünyamız oldukca küreselleşiyor. Yabancı dil bilmenin de farklı kültürleri ve dünyadaki bir çok sorunları birlikte çözmek için çevirmenlerinin rolünün çok büyük olduğunu düşünüyorum” dedi.
İngilizce dalında dereceye giren Nazay Çakıcı, ”Ben bu süreçte yaklaşık 3 ay boyunca AB mevzuatına yönelik çıktılar aldım. Bunların çevirisini yaptım. Zorlukları termonoloji bankasının olmamasıydı aslında. Yani herkes bir kelimeyi başka bir şekilde çevirebiliyor bu konuda sıkıntı çektim. Daha çok sözcük bazında zorluklar yaşadım. Kendime güvenerek girdim. Derece bekliyordum beklediğim bir sonuçtu” diye konuştu.
Konuşmaların ardından birlikte pasta kesimi gerçekleşti

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