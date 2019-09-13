Genç Çevreci Thunberg Washington'da Trump'ı Protesto Etti

İsveçli genç çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi için geldiği Amerika’da başkent Washington’da iklim değişikliği protestosuna katıldı. Beyaz Saray önünde düzenlenen protestoda Thunberg ve çoğunluğu gençlerden oluşan diğer göstericiler yetkilileri iklim değişikliğiyle mücadelede etkin politikalar yürütmeye çağırdı.

Başkent Washington’da Beyaz Saray önünde düzenlenen gösteri, Thunberg’in 6 günlük Washington ziyaretinin ilk geniş kapsamlı eylemiydi. Protestocular Trump yönetiminden ve Kongre’den, yaklaşan BM İklim Zirvesi öncesinde, küresel ısınmanın önüne geçilmesi için karbon salımının azaltılmasını sağlayacak uygulamaları hayata geçirmelerini talep etti.

Büyük bir çoğunluğunu lise ve üniversite çağındaki gençlerin oluşturduğu gösteride katılımcılar ‘İnsanlar mı, kar mı?’, ‘Isınıyor!’, ‘Bu bir kriz, ona göre davran’ gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdılar.

ABD Başkanı Donald Trump, iklim değişikliğinin gerçekliğini sorgulayan nadir dünya liderlerinden. Ülkesinin fosil yakıt üretimini azami orana çıkarma planını da açıkça belirten Trump, göreve gelmesinden kısa bir süre sonra 2017 yılının Haziran ayında bir açıklama yaparak ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çekme kararını belirtmişti.