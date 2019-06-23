HABER

Genç çift düğüne giderken kaza yapıp hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 15:27 | Son Güncelleme

Denizli’de gelin ve damadın içinde bulduğu gelin arabası kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı.

Denizli’de gelin ve damadın içinde bulduğu gelin arabası kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada gelin, damat ve otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Merkezefendi ilçesi, Akkonak Mahallesi, Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus E.E. idaresindeki 20 AKE 66 plakalı düğün için süslenen otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik panosuna, ardından direğine çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobilde bulunan, dünya evine girmeye hazırlanan Mediha ve Mustafa İ. ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri en mutlu günlerinde kaza şoku yaşayan gelin ile damada ve otomobil sürücüsüne müdahale etti. Yaralılar ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Çatışmada yakalanan çete üyeleri insafa geldiÇatışmada yakalanan çete üyeleri insafa geldi
Kadıköy’de yangın çıkan binada can pazarıKadıköy’de yangın çıkan binada can pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.