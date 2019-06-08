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Genç çift ile bebekleri hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

TRABZON'da TIR'ın arkadan çarptığı otomobil, önünde seyreden başka TIR'ın altına girdi.

Genç çift ile bebekleri hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da TIR'ın arkadan çarptığı otomobil, önünde seyreden başka TIR'ın altına girdi. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Mustafa (29) ve Ece Kurt (28) çifti ile 3 aylık kızları Sare yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Söğütlü Mahallesi, Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun'a giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yabancı plakalı TIR, önünde giden Mustafa Kurt yönetimindeki 52 DR 482 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önündeki TIR'ın dorsesinin altına girdi.
Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Kurt ile eşi Ece Kurt (28) ve kızları 3 aylık Sare Kurt, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Genç çift ile bebekleri hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktıGenç çift ile bebekleri hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktıGenç çift ile bebekleri hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktıGenç çift ile bebekleri hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktı

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