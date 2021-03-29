Genç çift sıcak hava balonunda evlendi!

Nevşehir'de yaşayan fotoğrafçı İbrahim Korkmaz ile Almanya'da yaşayan Gülten Kara, bir süre önce sevgili oldu. Geçen süreçte evlenmeye karar veren çift, nikahlarının Kapadokya'daki sıcak hava balonunda kıyılması için hazırlık yaptı.

BİN METRE YÜKSEKTE NİKAH KIYDILAR

Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını yapan çift, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ve nikah şahitleri ile sıcak hava balonuna bindi. Yerden yaklaşık bin metre yükseklikte kıyılan nikahta Kara ve Korkmaz çifti dünya evine girdi.Evlenen çift, mutlu olduklarını söyledi.

1 SAAT BOYUNCA UÇUŞ YAPARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Yaklaşık bir saat uçuş yapan çift, bol bol fotoğraf çekerek hayal ettikleri anı ölümsüzleştirdi.

DHA

