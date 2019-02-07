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Genç çift sobadan sızan gazdan zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 22:46 | Son Güncelleme

İzmir'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi, hastaneye kaldırılan eşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, haber alamadığı oğlunun İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine giden Aytekin Kocabıyık, uzun süre çaldığı kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdi.

Evdeki yoğun gaz kokusunu fark eden Kocabıyık, oğlu 24 yaşındaki Naim Kocabıyık (24) ile gelini Tuğçe Kocabıyık'ı (24) hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan eşi Tuğçe Kocabıyık, daha sonra ambulans helikopterle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Naim Kocabıyık'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gaz soba zehirlenme

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