HABER

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada genç çift ve bebekleri hayatını kaybetti.Kaza Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde meydana geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada genç çift ve bebekleri hayatını kaybetti.
Kaza Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinde seyir halindeki Cumali Yarıcı (32) yönetiminde ki 45 KB 1212 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 42 GM 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri H.Y. olay yerinde feci şekilde can verdi. Yarıcı ailesinin diğer kızları Z.Y. (8) ve H.Y. (7) ise ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı iki çocuk Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen Z.Y., Manisa’ya sevk edildi.

Annesinin kucağında öldü
Kazada annesinin kucağında bulunan 1 yaşında ki H.Y. annesi Hicran Yarıcı ile birlikte aynı koltukta hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Feci kazada AKS ekipleri araç içerisinde cenazeleri çıkarırken bölgede trafik ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden sürücü Cumali Yarıcı’nın Ahmetli Belediyesi personeli olduğu öğrenildi. Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da acılı haber sonrası Turgutlu Devlet Hastanesine gelerek bilgi aldı.
Biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 çocuğun ağır yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.