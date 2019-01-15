'Genç Çiftçi' pojesiyle dolandırıcılık şebekesine 6 ilde operasyon: 28 gözaltı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi'ni suistimal ederek, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak- vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Ardahan'da başlatılan soruşturma kapsamında 6 ilde 28 kişi gözaltına alındı, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

'Genç Çiftçi Hibe Desteği' projesi kapsamında, işi ihalesiz alan yüklenici şirketlerin; teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları rüşvet karşılığında bazı veterinerlere ürettirerek talep sahiplerine, 'küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan' hayvanları vermeye çalıştıkları, böylelikle devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları yönündeki iddialar üzerine Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla Ardahan İl Jandarma komutanlığı ile Jandarma Genel komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Soruşturma kapsamında Ankara, Ardahan, Erzurum, Van, Kars ve Yozgat illerinde fiziki ve teknik takibi yapılan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla üretilmiş 2 bin 940 adet hayvan kulak küpesi, 350 adet hayvan pasaportu ve 11 adet hayvan kulak küpesi pensesi ele geçirildi. Projeyi suistimal ederek haksız kazanç sağladığı, vatandaşı ve devleti zarara uğrattığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün sabah saatlerinde 30 şüpheli için 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ardahan'da 1, Ankara'da 10, Van'da 10, Erzurum'da 3, Kars'ta 5 ve Aydın bir eş zamanlı operasyonda 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri olmak üzere toplam 30 şahıs hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Ardahan II Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekiplerince 28 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, proje kapsamında devletin ve vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine harekete geçildiğini bildirdi. Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Tarım Bakanlığı'nın çiftçiyi desteklemek maksadıyla başlatmış olduğu 'Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi' projesi kapsamında, işi ihalesiz almış olan yüklenici şirketlerin; teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları rüşvet karşılığında bazı veterinerlere ürettirerek talep sahiplerine, 'küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fizikken uymayan' hayvanları vermeye çalıştıkları, böylelikle devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları yönündeki iddialar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve talimatları ile Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekiplerince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; fiziki ve teknik takibi yapılan şüphelilerden; Ardahan, Erzurum, Van, Kars ve Yozgat illerinde yapılan operasyonlarda suç işlemek amacıyla üretilmiş 2940 adet hayvan kulak küpesi, 350 adet hayvan pasaportu ve 11 adet hayvan kulak küpesi pensesi ele geçirilmiştir. Projeyi suistimal ederek haksız kazanç sağladığı, vatandaşı ve devleti zarara uğrattığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15 Ocak 2019 tarihinde, 30 şüpheliye yönelik Ardahan 1, Ankara: 10, Van: 10, Erzurum:3, Kars: 5, Aydın 1 eş zamanlı operasyon icra edilmiş 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri olmak üzere toplam 30 şahıs hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiştir. Ardahan II Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekiplerince bu 30 kişi hakkında işlem yapılmış olup 28 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 'Genç Çiftçi Projesini' uygulamaya soktu. 2018 yılında tamamlanmak üzere proje kapsamında 44 bin 50 büyükbaş ve 132 bin 431 küçükbaş hayvanin hibe yoluyla ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıtımı planlandı. Projenin yürütülmesi için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü görevlendirildi. Proje amacı doğrultusunda iki kurum ile yüklenici şirketler arasında projenin yürütülmesine ait detayları içeren protokol daha önce hayata geçirilmişti.

