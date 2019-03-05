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'Genç çiftçi' projesini suistimal eden çeteye 2'nci dalga operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın çiftçiyi desteklemek amacıyla başlattığı 'Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi' projesini suistimal ederek, çok sayıda vatandaşı dolandırıp, devleti zarara uğratan şüphelilere yönelik bu sabah ikinci dalga operasyonu yapıldı.

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)-TARIM ve Orman Bakanlığı'nın çiftçiyi desteklemek amacıyla başlattığı 'Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi' projesini suistimal ederek, çok sayıda vatandaşı dolandırıp, devleti zarara uğratan şüphelilere yönelik bu sabah ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ardahan merkezli operasyonda 10 ilde 13'ü veteriner 23 şüpheli gözaltına alındı. 15 Ocak'ta yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklanmıştı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Genç Çiftçi Hibe Desteği' projesi kapsamında, işi ihalesiz alan yüklenici şirketlerin; teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları rüşvet karşılığında bazı veterinerlere ürettirerek talep sahiplerine, 'küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan' hayvanları vermeye çalıştıkları, böylelikle devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları yönündeki iddialar üzerine harekete geçildi. Başsavcılık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2018 yılı Ekim ayından itibaren suç örgütüne yönelik fiziki takip başlattı. 15 Ocak günü de Ankara, Erzurum, Kars, Van, Aydın ve Ardahan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner ve 2 veteriner teknikeri olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 13’ü adli kontrol ile serbest bırakıldı.
İKİNCİ DALGA BU SABAH GELDİ
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak-vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, bugün ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ardahan, Kars, Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Niğde, Yozgat, Çorum ve Sinop'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, 13’ü kamu görevlisi veteriner olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda hayvan küpesi ele geçirildi.
GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 'Genç Çiftçi Projesini' uygulamaya soktu. 2018 yılında tamamlanmak üzere proje kapsamında 44 bin 50 büyükbaş ve 132 bin 431 küçükbaş hayvanın hibe yoluyla ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıtımı planlandı. Projenin yürütülmesi için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM) ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü görevlendirildi. Proje amacı doğrultusunda 2 kurum ile yüklenici şirketler arasında projenin yürütülmesine ait detayları içeren protokol daha önce hayata geçirilmişti.

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