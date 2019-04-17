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'Genç Çiftçi' projesiyle 20 koyun alan lise mezunu çift çobanlık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Sason ilçesinde lise mezunu Şenol Tekin (24), Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'Genç Çiftçi' projesine başvurup 20 koyun aldı.

'Genç Çiftçi' projesiyle 20 koyun alan lise mezunu çift çobanlık yapıyor

SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde lise mezunu Şenol Tekin (24), Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'Genç Çiftçi' projesine başvurup 20 koyun aldı. Geçen bir yıllık süre içerisinde 10 yavru dünyaya getiren sürüsünün alıp, her gün meraya çıkan Şenol Tekin, kendisi gibi lise mezunu olan eşi Merve Tekin (20) ile birlikte çobanlık yapıyor.
Sason'da yaşayan Şenol Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Genç Çiftçi' projesine başvurdu. Tekin, proje kapsamında geçen yıl 20 koyun aldı. Şenol Tekin'in geçen bir yıllık sürede sütünden ve yününden gelir elde ettiği, koyunlar 10 yavru dünyaya getirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı koyunlarla hayatının değiştiğini anlatan Şenol Tekin, kendisi gibi lise mezunu olan eşi Merve ile birlikte her sabah meraya gidip, piknik havasında yaşadıklarını söyledi. Tekin, "Proje kapsamında bana 20 koyun ve ahır için kullanmam için bir çadır verildi. Sabah erken saatlerde kalkıp, hayvanları meraya çıkarıyorum. Aldığım 20 koyun sayısı bugün 30'a ulaştı. Hayvanlarla iç içe olmak, onlarla birlikte yaşamak çok güzel bir şey. Bunu ancak yaşayan anlayabilir. Hayvancılığa başladıktan sonra veteriner arkadaşın yardımıyla faydalı bilgiler aldım. Eşim de beni yalnız bırakmıyor. Meraya çıktığımızda bir nevi pikniğe çıkıyoruz gibi oluyor. Piknik havasında yaşıyoruz" dedi.
'KOYUNLAR SAYESİNDE GEZİYORUZ'
Merve Tekin ise eşiyle birlikte her gün meraya çıktığını, kitap okumayı da ihmal etmediğini kaydetti. Koyunlar sayesinde gezdiklerini söyleyen Merve Tekin, "Gayet güzel bir ortamdayız. Hem eğleniyoruz, hem geziyoruz. Kuzular doğunca daha da eğlenceli oluyor. Doğa ortamında dolaşmak çok güzel. Bu kadar güzel bir şey olduğunu düşünmemiştim. Dolayısıyla kendimi çok şanslı hissediyorum. Yanımıza yiyeceklerimizi de alıp, meraya çıkıyoruz. Farklı güzellikler yaşıyoruz. Koyunlar sayesinde geziyoruz. Bütün gençlere tavsiye ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Genç Çiftçi' projesiyle 20 koyun alan lise mezunu çift çobanlık yapıyor'Genç Çiftçi' projesiyle 20 koyun alan lise mezunu çift çobanlık yapıyor'Genç Çiftçi' projesiyle 20 koyun alan lise mezunu çift çobanlık yapıyor'Genç Çiftçi' projesiyle 20 koyun alan lise mezunu çift çobanlık yapıyor

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