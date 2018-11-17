Genç çiftçiler, hibe büyükbaş hayvanları almadı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Genç Çifti Desteklemeleri' kapsamında 7 çiftçiden 4'üne 5'er büyükbaş hayvanın teslimi yapıldı. 3 çiftçi ise hibe edilen hayvanları söylenen özelliklerde olmadığı için kabul etmedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Desteklemeleri projesi kapsamında, büyükbaş hayvan desteği alan genç girişimcilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hayvan Pazarı'nda büyükbaş hayvanları teslim edildi. Sabah saatlerinde Kaymakam Şükrü Görücü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ekren'in katıldığı törende, 7 genç çiftçiden 4'üne 5'er büyükbaş hayvanın teslimi yapıldı. 3 çiftçi ise hibe edilen hayvanları, kendilerine söylenen özelliklerde olmadığı belirterek kabul etmedi.

GELEN HAYVANLAR SÖZLEŞMEYE UYMUYOR

Genç Çifti Desteklemeleri projesine eşi adına başvurduğunu belirten Cemal Özdemir, "Gelen hayvanları gördük, sözleşmede belirtilen şartlarda değil. Hayvanların canlı ağırlığı 150 kilo yoktur ve ırk bir hayvan değil. Hal böyle olunca biz de gelen hayvanları kabul etmedik. Devletten hayvan başına 6 bin TL alınıyor. Şirketler bunları tedarik ediyor. Bu hayvanların ederi 2 bin ila 2 bin 500 TL eder. Çifti bile 6 bin TL etmiyor. Aynı şekilde başka yerlerde de böyle sorun yaşandı. Devletimiz bir el atmıştır, bize iyi gelir dedik ama gelen hayvanlar sıkıntılı, ırkı ve geleceği olmayan hayvanlar. Tanesi 6 bin TL'ye mal edilen hayvanların çifti 6 bin TL etmiyor. Devletimiz zarar etmesin diye bunları kabul etmiyoruz" dedi.

'BU HAYVANLAR İÇİN PARA YATIRANLAR MAĞDUR'

Desteklemeden faydalanan genç çifti Ferhat Çetin ise "Devletimizin kaynaklarını dolandırmaya yönelik yapılan bir hamle olarak düşünüyoruz. İnsanları, 5 tane verdikleri hayvanlara 3 yıl bakmakla yükümlü kılıyorlar ama sonunda hiçbir şey olmuyor. İnsanlar boşuna hayallere kapılıyor. 3 bin TL'lik hayvanı 6 bin TL gösteriyorlar. Devletimiz 30 bin TL hibeyi versin, insanlar kendi hayvanını tedarik etsin. Bu şekilde vatandaşı ve devleti dolandırıyorlar. İnsanların geleceğiyle oynamasınlar. İnsanlar 9 aydır bu hayvanları bekliyor. Ama gelen hayvanlar hiç iç acıcı değil. Bu hayvanlar için para yatıranlar mağdur. Genç çiftçiler olarak gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'TASARRUF BAKANLIĞIMIZIN'

İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren ise çiftçilerin tepkileri için şunları söyledi:

"Genç Çifti Desteklemeleri kapsamında hayvan dağıtımını yapıyoruz. İlçemizde bu yıl 33 genç çiftimiz desteklendi. Bu kapsamda mandaları genç çiftçilerimize teslim etmiştik. Şu anda 7 genç çiftçimize büyükbaş sığırlarını teslim ediyoruz. 4 vatandaşımız hayvanlarını teslim aldı. Diğer genç çiftçiler, hayvanları beğenmedikleri için teslim almak istemiyorlar. Biz de bununla alakalı gerekli tutanakları düzenleyip iadelerini sağlayacağız. Bundan sonra tasarruf Bakanlığımızın nezdinde olacaktır."