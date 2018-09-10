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Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 22:33 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde Tuğba Y. (27) ile iki yıldır birlikte yaşadığı ifade edilen Caner A. (34) silahla vurularak öldürüldü. Genç kızın babası ve abisinin çiftin yaşadığı eve gittiği ve çıkan tartışma sonucunda Tuğba Y. ve Caner A'yı vurduğu öne sürüldü.

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Sögütçük Çeşme Sokağı'nda Tuğba Y. (27) ile iki yıldır birlikte yaşadığı ifade edilen Caner A. (34) silahla vuruldu.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRIYI GENÇ KIZIN ABİSİ VE BABASI GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra 34 AE 4449 plakalı otomobille kaçtığı iddia edilen Tuğba Y'nin babası A.Y. (53) ile ağabeyi A.Y (30), polis ekiplerince İstanbul yolunda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÖNCE TARTIŞMIŞLAR, ARDINDAN İKİ GENCİ VURMUŞLAR

Baba ve oğlunun, çiftin yaşadığı eve gittiği ve çıkan tartışma sonucunda Tuğba Y. ve Caner A'yı vurduğu öne sürüldü.

Bu arada, özel harekat ve asayiş şubesi ekipleri, çiftin hayatını kaybettiği hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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Kırklareli silah cinayet

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