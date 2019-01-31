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Genç çifti dövüp serbest bırakılan şahıslar yeniden gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 22:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir genç kadın ile erkek arkadaşını darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı verildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir genç kadın ile erkek arkadaşını darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı verildi. Şahıslardan 3’ü yeniden gözaltına alındı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sözlü taciz ettikleri genç kadının erkek arkadaşının tepkisi üzerine saldırıp tekme tokat darp eden 5 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olay Orhangazi’de bir kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada iki kişinin sözlü tacizine maruz kalan B.A. (24) adlı kadın, durumu erkek arkadaşı B.G.’ye (26) bildirdi. B.G. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. B.G. ve B.A. daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafetarya bahçesinde iki arkadaşın yanına gelen 5 kişi B.G.’ye saldırdı. Tekme tokat darp edilen erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalışan B.A., yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapandı. Genç kadın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. B.G.’nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şahısların serbest bırakılmasından sonra harekete geçti. Başsavcılık serbest bırakılan şahısların yeniden gözaltına alınması için polise talimat verdi. Talimatın ardından olaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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