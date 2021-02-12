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  4. Genç çiftin cansız bedenleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Genç çiftin cansız bedenleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

12.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Genç çiftin cansız bedenleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Trabzon Çaykara'da bu sabah evlerinde ölü olarak bulunan genç çiftin ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Kamil İkinci'nin 7 ay önce evlendiği eşi ile evlerinde tartıştıktan sonra önce silahla eşini öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hurmalık mahallesi TOKİ Evleri'nde kalan Kamil (35) ve Zeynep İkinci (32) çifti bugün çalıştıkları Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki işlerine gitmeyince arkadaşları ikisini de telefonla aradı. Telefonları çalıp açan olmayınca güvenlikçi Kâmil Ikinci ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci'nin yakınlarına haber verildi. Yakınları ve iş arkadaşları evlerine gidip içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi. Eve giren polis ekipleri ve yakınları genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız bedenleri ile karşılaştı.

SIR PERDESİ ARALANDI

Evde boğuşma izlerine de rastlanırken, Kamil İkinci'nin evde eşi ile tartıştıktan sonra elindeki silahla önce eşini vurarak öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirlendi. Genç çiftin 7 ay önce evlendiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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