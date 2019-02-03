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Genç çiftin dövülmesiyle alakalı gözaltına alınan 2 polis memuru serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 2 gencin dövülmesiyle alakalı soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı anlattıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili görüntüleri ve bazı bilgileri "bilerek" gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis memuru serbest bırakıldı.İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada iki kişinin sözlü tacizine maruz kalan B.A.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 2 gencin dövülmesiyle alakalı soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı anlattıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili görüntüleri ve bazı bilgileri "bilerek" gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis memuru serbest bırakıldı.

İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada iki kişinin sözlü tacizine maruz kalan B.A. (24) adlı kadın, durumu erkek arkadaşı B.G.’ye (26) bildirdi. B.G. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. B.G. ve B.A. daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeterya bahçesinde iki arkadaşın yanına gelen 5 kişi B.G.’ye saldırdı. Tekme tokat darp edilen erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalışan B.A., yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapandı. Genç kadın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. B.G.’nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine tekrar soruşturma başlatılmış gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilerek E.S. (38), S.S. (43), B.S. (20) ile B.İ. (28) ve H.G. (35) ’kasten adam yaralamaktan’ çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, O. S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan olayla ilgili olarak, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri "bilerek" gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi. Yakalama kararının ardından 2 polis memuru gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.C. savcılıktaki ifadesinin ardından, başpolis M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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