HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç çiftin düğününde dua eden yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Genç çiftin düğününde dua eden yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

03.11.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuncelili Alevi dedesi Hüseyin Erdoğan, İstanbul’da katıldığı bir düğünde genç çiftler için dua ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Erdoğan’ın o anları düğüne katılan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli’nin önemli Alevi ocaklarından olan Şıh Delili Berğecan dedelerinden Hüseyin Erdoğan (90), İstanbul’da katıldığı düğünde, genç çiftin dini nikahını kıyması için sahneye çağrıldı.

ÖLÜM ANI DAVETLİ TARAFINDAN GÖRÜNTLÜLENDİ

Sahnede çift için dua eden Erdoğan, bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Erdoğan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdoğan’ın ölüm anı, düğüne katılan bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Erdoğan’ın naaşı, dün Tunceli’nin Pertek ilçesinde bulunan cemevinde Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, ailesi, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze merasiminin ardından köyünde toprağa verildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Tünel çıkışında hayatının şokunu yaşadıTünel çıkışında hayatının şokunu yaşadı
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Bakan Dönmez: Evi bir derece daha az ısıtın

Bakan Dönmez: Evi bir derece daha az ısıtın

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Sonradan fark etti, özür diledi

Sonradan fark etti, özür diledi

Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.