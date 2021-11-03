Genç çiftin düğününde dua eden yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Tunceli’nin önemli Alevi ocaklarından olan Şıh Delili Berğecan dedelerinden Hüseyin Erdoğan (90), İstanbul’da katıldığı düğünde, genç çiftin dini nikahını kıyması için sahneye çağrıldı.

ÖLÜM ANI DAVETLİ TARAFINDAN GÖRÜNTLÜLENDİ

Sahnede çift için dua eden Erdoğan, bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Erdoğan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdoğan’ın ölüm anı, düğüne katılan bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Erdoğan’ın naaşı, dün Tunceli’nin Pertek ilçesinde bulunan cemevinde Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, ailesi, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze merasiminin ardından köyünde toprağa verildi.

(İHA)

