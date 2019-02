Genç, Çukurçayır’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, Çukurçayır Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Başkan Genç’e halkın ilgisi görülmeye değerdi. Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Genç, mahallede yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Çukurçayır Mahallesi’nde yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Genç, bunun yanında yeşil alanları artırmak için büyük ölçekli parkları hayata geçirdiklerini söyledi.

Sadece seçim dönemlerinde değil, bütün yıl boyunca her zaman halkın içine çıktıkları ve mevcut sıkıntıları bizzat vatandaşlardan dinlediklerini ifade eden Başkan Genç, "Biz, belediyeciliği vatandaşlarımızla birebir konuşarak, hasbihâl ederek yürütüyoruz. Sahada olmak, vatandaşlarımızın bizzat içinde yer almak bizlere güç veriyor, can veriyor. Samimiyetle ifade etmeliyim ki, halkımız en büyük enerji kaynağımız. Bu anlamda farklı bir belediye başkanı profili çizdiğimi de söyleyebilirim. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi, onların dertleriyle dertlenmeyi kendimize vazife edindik. Bunun aksi düşünülemezdi" dedi.

Vatandaşlardan her türlü sorunlarını kendisine iletmesini isteyen Başkan Genç, "Görev alanımıza girmese bile, her türlü sorunlarınızı bize gönül rahatlığıyla iletebilirsiniz" diyen Başkan Genç, "Biz bu koltuğa sizlerin destekleriyle oturduk, o nedenle bu koltuğun hakkını vermemiz lazım. Sizlere layık bir belediye başkanı olmamız lazım. Hangi sorununuz olursa olsun, dile getirmekten asla çekinmeyin. Belediyemizin görev alanıyla ilgili olmayan bir konu olabilir. Bunları da rahatlıkla dile getirebilirsiniz. Biz doğrudan yardımcı olamayacağız bir konu ise bu taleplerinizi de ilgili kurumlara ileterek, vatandaşla devlet arasında bir nevi aracılık görevi yürütüyoruz. Yeter ki, sizlerin dertlerine derman olalım, sorunlara çözüm üretelim. Kimi ilgilendirirse ilgilendirsin, hangi kurumun görev alanına girerse girsin bu şehrin sorunlarını çözmek hepimizin sorumluluğu olmalıdır. Buna bir nebze de olsa katkı sunabiliyorsak, vatandaşlarımızın sorunlarını çözerek onları rahata kavuşturabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Halka hizmetin her şeyden önemli olduğunu belirten Başkan Genç, "Vatandaşlarımıza hizmet etmekten duyduğumuz mutluluk ve memnuniyeti hiçbir şeye değişmem. Bugün alnımız ak, yüzümüz aydınlık bir şekilde sizlerin arasında gezebiliyorsak demek ki, bu işin hakkını veriyoruz. Hiçbir şey vatandaşlara hizmet etmek kadar önemli değildir. Bu anlayışla yolumuzu devam ediyoruz. İnşallah, 31 Mart’tan sonra da gerek devam eden projelerimiz gerekse yapacağımız yeni projelerle Ortahisarımızı her anlamda adından söz ettiren bir ilçe konumuna getireceğiz" diye konuştu.