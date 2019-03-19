AK Parti hükümetlerinin, yıllık bütçeleri yaparken eğitim ve sağlık alanında kaynak aktarımını artırdıklarını kaydeden Yazıcı, "Bilgi en kıymetli güçtür. Genç, dinamik nüfusu donanımlı hale üniversiteler getirir. Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürmek, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlere sahip gençlerle oluşur. Bunu gerçekleştirecek olanlar da üniversitelerdir. Elbette eğitim evde başlar ve topyekun devam eder, ama donanımlı insan yetiştirilmesini beklediğimiz yer üniversitelerdir." diye konuştu.

Yazıcı, 2019 yılı bütçesinin de yüzde 17'sinin eğitime tahsis edildiğine dikkati çekerek, "Bu da yaklaşık 161 milyar lira. 81 ilde üniversitemiz var. Vakıf üniversiteleri ile birlikte üniversite sayımız 208. Dünyada bazı ülkelerle kıyasladığımızda yeterli olmadığını bile söyleyebiliriz ama kısa zamanda bu alanda hamleci bir ruhla değişim ve dönüşümü gerçekleştirdik. Araç, gereç, donanım anlamında çok büyük kazanımlar sağladık." ifadesini kullandı.

- "Cumhuriyet, bu milletin en büyük kazanımıdır"

Çağın bilgi çağı olduğunu ve bilgi üreten toplumların öne geçtiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Dünya ile yarışıyoruz. En küçük bir patent buluş, onu bulanın bulunduğu müessese ve muhitin farklılaşmasına yol açar. Hedeflerimiz var önümüzde 2023 Türkiye'si. Cumhuriyet, bu milletin en büyük kazanımıdır. Böylesi kıymetli bir kazanımın yüzüncü yılında hedeflerimiz var. Bunların bir tanesi, 2023 Türkiye'sini dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşımak. Nasıl taşıyacağız? Nitelikli bilgi üretimi ve donanımlı beşeri kaynak oluşturarak sağlanır. Her ikisini sağlamanın yolu üniversitelerimizin dünyada emsalleri ile çok güçlü rekabet içerisinde hamleci ruha sahip olmaları ile sağlanır."