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  4. Osmaniye'de korkunç olay! Genç doktor hastane otoparkında başından vurulmuş olarak bulundu

Osmaniye'de korkunç olay! Genç doktor hastane otoparkında başından vurulmuş olarak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 20:53 | Son Güncelleme

Osmaniye’de başhekim yardımcısı olarak görev yapan ve bir süre önce görevinden ayrılan doktor, hastanenin otoparkında otomobil içerisinde tabancayla başından vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu.

Osmaniye'de korkunç olay! Genç doktor hastane otoparkında başından vurulmuş olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de özel bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışan ve bir süre önce görevinden ayrılarak medikal şirketi kuran Dr. Mustafa Kocaman’ın, görevden ayrıldığı hastanenin otoparkında otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DURUMU KRİTİK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından tabanca ile vurulmuş şekilde ve ağır yaralı olarak buldukları Dr. Mustafa Kocaman’ı hemen hastaneye kaldırdı. İlk müdahalenin görevinden ayrıldığı hastanede yapıldığı genç doktor ameliyata alındığı ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ ÜZERİNDE DURULUYOR

Osmaniye polisinin olay yerinde yaptığı incelemede Dr. Mustafa Kocaman’ın intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Eşi de sağlık çalışanı olan Dr. Mustafa Kocaman’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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