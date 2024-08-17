HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Genç doktora hüzünlü veda

Genç doktora hüzünlü veda

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.08.2024 15:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak çalışmakta iken 44 yaşında kansere yenik düşerek vefat eden Dr. Güler Özcan Ülüş toprağa verildi. Genç yaşta vefat eden doktorun iki çocuğu, tabuta sarılarak ağladı.

Genç doktora hüzünlü veda

44 yaşında amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden Dahiliye Uzmanı Dr. Güler Özcan Ülüş, Güzelyurt Mahallesinde Toki 2 camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.

G2

En son Merkezefendi Devlet Hastanesinde görev yapan Ülüş’ün cenazesine yoğun katılım oldu. Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren başta olmak üzere genç hekimin meslektaşları ve sevenleri camiyi doldurdu. Sağlık camiasını yasa boğan cenazede, genç hekimin iki çocuğu annelerinin tabutuna sarılarak ağlamasıyla duygulu anlar yaşandı. Genç doktor, sevenlerin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Doktor Manisa
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid forması giyen Arda Güler için olay iddia!

Real Madrid forması giyen Arda Güler için olay iddia!

Cezaevinden izinli çıkıp, 4 kişiyi tüfekle yaraladılar

Cezaevinden izinli çıkıp, 4 kişiyi tüfekle yaraladılar

Vasiyetini yıllar önce açıklamış! Mal varlığı ne olacak?

Vasiyetini yıllar önce açıklamış! Mal varlığı ne olacak?

Bahçeli'den 'Can Atalay' ve TBMM'deki kavgayla ilgili ilk açıklama: AK Parti, MHP olmasa da gereğini yapmıştır

Bahçeli'den 'Can Atalay' ve TBMM'deki kavgayla ilgili ilk açıklama: AK Parti, MHP olmasa da gereğini yapmıştır

1 saatte tam 100 milyon lirası yandı! 'Cana gelmediği için mutluyuz'

1 saatte tam 100 milyon lirası yandı! 'Cana gelmediği için mutluyuz'

25 yıl bombayla yaşamışlar! Şok detaylar

25 yıl bombayla yaşamışlar! Şok detaylar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.