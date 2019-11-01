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Genç esnaftan eşine ender rastlanacak insanlık örneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde Mehmet Seyhan isimli esnaf yolda bulduğu ve içerisinde 2 bin 400 TL para ile banka kartları bulunan cüzdanı zabıtaya teslim etti.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde Mehmet Seyhan isimli esnaf yolda bulduğu ve içerisinde 2 bin 400 TL para ile banka kartları bulunan cüzdanı zabıtaya teslim etti. Genç esnaf kuruşuna dahi dokunmadan teslim ettiği para ile büyük bir insanlık örneği gösterdi.
Sarayköy’ de esnaflık yapan Mehmet Seyhan örnek bir davranışa imza attı. Seyhan, yolda yürürken içerisinde 2 bin 400 TL ve banka kartlarını bulunan bir cüzdanı yolda buldu. Cüzdanı alan Seyhan, belediyeye giderek cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri cüzdan sahibi 53 yaşındaki Orhan Tutak’ı bulmak için çalışma başlattı. Ardından, ekipler Tutak’ın oğlu Ali Tutak’a ulaştı. Tutak, daha sonra belediyeye gelerek cüzdanı teslim aldı.
Babası Orhan Tutak adına teşekkür eden Ali Tutak, “ Bu zamanda böyle insanları görmek bizleri mutlu ediyor. Mehmet Seyhan kardeşime çok teşekkür ederim. Cüzdanı bulmak için seferber olup bizleri arayan Sarayköy Zabıta Müdürlüğü’nde görevli ekiplerine de çok teşekkür ederim” dedi.

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