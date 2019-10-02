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Genç Fenerbahçeliler, okula kütüphane kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Vali Kemal Nehrozoğlu İlk ve Ortaokulu'nda Genç Fenerbahçeliler Derneği'nce kütüphane kuruldu.

Genç Fenerbahçeliler, okula kütüphane kazandırdı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesindeki Vali Kemal Nehrozoğlu İlk ve Ortaokulu'nda Genç Fenerbahçeliler Derneği'nce kütüphane kuruldu.
Genç Fenerbahçeliler Derneği Midyat Şubesi'nce Vali Kemal Nehrozoğlu İlk ve Ortaokulu'nda yaptırılan kütüphane hizmete açıldı. 'Geleceğimiz onlara emanet' projesi kapsamında kurulan ve Sarı-lacivertle boyanan kütüphane için dernek üyelerince 2 bin kitap toplandı.
Kütüphanenin açılış programında konuşan Genç Fenerbahçeliler Derneği Midyat Şubesi Başkanı Feyyaz Doğanay, bu kütüphaneyi öğrencilerin kitap okumasına sağlamak amacıyla kurduklarını ifade ederek, "Genç Fenerbahçeliler ailesi olarak bu okulumuz için bir kampanya başlattık. Türkiye genelinde 2 bin adet kitap topladık. kütüphanenin içinin boyanması, süslenmesi, eğitici yazıların yazılması gibi faaliyetler yaptık. Bu çalışmayı çocuklarımı kitap okusun diye yaptık" dedi.
Vali Kemal Nehrozoğlu İlk ve Ortaokul Müdürü Kerim Işık, Doğanay'a kütüphaneye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

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Genç Fenerbahçeliler, okula kütüphane kazandırdıGenç Fenerbahçeliler, okula kütüphane kazandırdı

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