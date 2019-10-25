HABER

Genç fizik tedavi teknikerleri TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: - "Bir zamanlar fizik tedavi teknikeri, fizyoterapist bulmakta zorluklar çekerdik. Bu gençler çok yüksek puanlarla bu okullara girdiler fakat mezun olduklarında sayı çok arttığı için yerleştirmede sıkıntı yaşanıyor"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Bir zamanlar fizik tedavi teknikeri, fizyoterapist bulmakta zorluklar çekerdik. Bu gençler çok yüksek puanlarla bu okullara girdiler fakat mezun olduklarında sayı çok arttığı için yerleştirmede sıkıntı yaşanıyor." dedi.

Aycan, Mecliste beraberindeki fizik tedavi teknikerleriyle düzenlediği basın toplantısında, insan gücü planlaması yapılmadan üniversitelere ve meslek yüksek okullarına öğrenci alındığını savundu.

Türkiye'deki üniversite sayısının 207'ye ulaştığını, bunun yanı sıra çok sayıda vakıf üniversitesinin açıldığını belirten Aycan, "İstanbul'da 50 üniversite var. Her apartman, her köşe başında bir fakülte, bir üniversite oldu." diye konuştu.

"Eğitimin ticari bir faaliyet alanına döndüğünü" öne süren Aycan, "Plansız, programsız açılan okullar bugün yaşadığımız sorunlara neden olmaktadır. Türkiye'de yalnızca fizik tedavi teknikerleri değil her sağlık meslek grubunda fazlalık vardır. 550 bin sağlık meslek okulu mezunu atama beklemektedir. Bu korkunç bir sayıdır. İnsan gücünün, emeğin, zamanın ve kaynakların israfıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aycan, yalnızca sağlık mesleklerinde değil tüm mesleklerde fazlalık olduğuna, 450 bin öğretmen, 150 bin hemşirenin atama beklediğine dikkati çekti.

Sağlık mesleklerinin bir dönem popüler olduğunu söyleyen Aycan, "Bir zamanlar fizik tedavi teknikeri, fizyoterapist bulmakta zorluklar çekerdik. Bu gençler çok yüksek puanlarla bu okullara girdiler fakat mezun olduklarında sayı çok arttığı için yerleştirmede sıkıntı yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı yeteri kadar kadro açmıyor. Bir diğer sorun özel sağlık sektörü. Özel sağlık kuruluşları da yeteri kadar alım yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Fizik Tedavi Teknikerleri Platformu Başkanı Hadi İpek de isteklerinin, fizik tedavi ünitesinde çalışıp vatandaşlara uzmanlaştıkları alanda fayda sağlamak olduğunu belirtti.

İpek, bu atama döneminde en az 500 kadro talebinde bulundu.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Tevfik Göksu'dan İBB'nin o sloganına sert tepkiTevfik Göksu'dan İBB'nin o sloganına sert tepki
Bakan Gül: Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli/ Ek fotoğraflarBakan Gül: Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli/ Ek fotoğraflar
Anahtar Kelimeler:
fizik tedavi teknikeri Fizik Tedavi Teknikerleri Platformu Başkanı Hadi İpek fizyoterapist MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan sağlık meslek okulu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Tevfik Göksu'dan İBB'nin 'İmara değil halka açıyoruz' sloganına sert tepki

Tevfik Göksu'dan İBB'nin o sloganına sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına sert cevap

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Mazlum denilen teröristi bize teslim etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler

Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Son dakika! İbrahim Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır

Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.