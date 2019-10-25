Genç fizik tedavi teknikerleri TBMM'de

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Bir zamanlar fizik tedavi teknikeri, fizyoterapist bulmakta zorluklar çekerdik. Bu gençler çok yüksek puanlarla bu okullara girdiler fakat mezun olduklarında sayı çok arttığı için yerleştirmede sıkıntı yaşanıyor." dedi.

Aycan, Mecliste beraberindeki fizik tedavi teknikerleriyle düzenlediği basın toplantısında, insan gücü planlaması yapılmadan üniversitelere ve meslek yüksek okullarına öğrenci alındığını savundu.

Türkiye'deki üniversite sayısının 207'ye ulaştığını, bunun yanı sıra çok sayıda vakıf üniversitesinin açıldığını belirten Aycan, "İstanbul'da 50 üniversite var. Her apartman, her köşe başında bir fakülte, bir üniversite oldu." diye konuştu.

"Eğitimin ticari bir faaliyet alanına döndüğünü" öne süren Aycan, "Plansız, programsız açılan okullar bugün yaşadığımız sorunlara neden olmaktadır. Türkiye'de yalnızca fizik tedavi teknikerleri değil her sağlık meslek grubunda fazlalık vardır. 550 bin sağlık meslek okulu mezunu atama beklemektedir. Bu korkunç bir sayıdır. İnsan gücünün, emeğin, zamanın ve kaynakların israfıdır." değerlendirmesinde bulundu.