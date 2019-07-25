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Genç futbolcu evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan genç futbolcu evinde ölü bulundu.Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan ve bir dönem Akçaabat Sebatspor forması giyinen Hakan Sandıkçı (22) bu sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Genç futbolcu evinde ölü bulundu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan genç futbolcu evinde ölü bulundu.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan ve bir dönem Akçaabat Sebatspor forması giyinen Hakan Sandıkçı (22) bu sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Harita teknikeri olarak çalışan genç, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulunurken, Sandıkçı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Sandıkçı’nın toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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