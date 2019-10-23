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Genç futbolcu toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

Bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mimar Sinan Spor Kulübü futbolcusu İsmail Mert Bayar (16) defnedildi - Olaya ilişkin gözaltına alınan Suriyeli 5 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 11 gün önce uğradığı bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mimar Sinan Spor Kulübü futbolcusu İsmail Mert Bayar'ın (16) cenazesi toprağa verildi.

Mihrimah Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Cengiz Bayar ve anne Nilgün Bayar taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yetkililerle Bayar'ın mahalle, okul ve takımından arkadaşları katıldı.

Namazın ardından Bayar'ın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- 5 şüpheli tutuklandı

Saldırının ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bayar, yapılan müdahalelere karşın iki gün önce hayatını kaybetmişti.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 Ekim'de Fevzi Paşa Caddesi'nde Bayar'ın bıçakla yaralanması olayının ardından çalışma başlatmış, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla, Suriyeli Ali El H, Muhammet H, Ramazan Ş, Faysal H. ve Hasan H. 13 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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Fatih cinayet İsmail Bayer istanbul saldırı

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