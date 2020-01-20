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  4. Genç futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı

Genç futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 02:49 | Son Güncelleme

Sivassporun alt yapı futbolcularını taşıyan otobüs yoldan çıktı, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Kayseri karayolu Sivas ile Şarkışla ilçesi arasındaki Ebuhan köyü yol ayrımında meydana geldi.

Sivassporun alt yapı futbolcularını taşıyan otobüs yoldan çıktı, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Kayseri karayolu Sivas ile Şarkışla ilçesi arasındaki Ebuhan köyü yol ayrımında meydana geldi. Kazada, Hatay’dan Sivas’a dönen, içerisinde Sivasspor alt yapısında oynayan futbolcuların bulunduğu E.Ö. Yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Tarlaya sürüklenen aracın içerisindeki 15-17 yaş aralığındaki 6 sporcu ve otobüs sahibi olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı. Yaralılar Sivas’ta ki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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