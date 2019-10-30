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Genç futbolcunun feci ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 10:58 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde amatör futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

Genç futbolcunun feci ölümü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde amatör futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden çıkarak yaya olarak yürüyen 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor’un futbolcusu Sedat Damar (25), hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu trenin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların tanık olduğu olayda genç futbolcunun telefonla konuştuğu ve treni fark etmediği iddia edildi. Sedat Damar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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