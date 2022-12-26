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Genç gazeteci koşarak ölüme atlamış! Halk TV’de görev yapıyordu! İşte Uğur Yanıkel’in son anları…

26.12.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk TV YouTube Koordinatörü olarak görev yapan Uğur Yanıkel’in duvardan atladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Gümüşsuyu’nda 27 yaşındaki Uğur Yanıkel’in 3 metrelik duvardan atlayıp öldüğü belirlendi. Yanıkel’in atladığı yerden kalkamadığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken polis ekipleri görüntülerin ardından olayı “şüpheli ölüm” olarak değerlendirerek inceleme başlattı.

Halk TV çalışanı olan gazeteci Uğur Yanıkel’in ölümü ile ilgili şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Gümüşsuyu’nda Halk Tv YouTube Koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel’in parktan koşarak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladığı anlar kameralara yansıdı. Şahsın atladığı yerden kalkamadığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halk Tv YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, parka gitti. Ardından Yanıkel henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladı. Beton zemine düşen Yanıkel, yerde hareketsiz kaldı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

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POLİS KOŞARAK ATLADIĞINI TESPİT ETTİ

Sağlık ekipleri ağır yaralı Yanıkel’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Yanıkel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin atladığı anlar ise kameralara yansıdı.

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Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Yanıkel’in parktan koşmaya başladığı ve duvardan atlayarak yere düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili “şüpheli ölüm” olarak inceleme başlattı.

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Halk TV Gazeteci

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