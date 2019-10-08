HABER

Genç gazetecilere “Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği” eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Gazeteciler Cemiyeti ve İrlanda Büyükelçiliği “Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği” eğitimi düzenledi.Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde İrlanda Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen “Yeni medya ve Gazetecilik Etiği” eğitim programı kapsamında, Türkiye’nin 7 bölgesinden Ankara’ya gelen 17 genç gazeteci, Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde bir araya geldi.

Genç gazetecilere “Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği” eğitimi

Gazeteciler Cemiyeti ve İrlanda Büyükelçiliği “Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği” eğitimi düzenledi.
Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde İrlanda Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen “Yeni medya ve Gazetecilik Etiği” eğitim programı kapsamında, Türkiye’nin 7 bölgesinden Ankara’ya gelen 17 genç gazeteci, Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde bir araya geldi. Eğitim kapsamında katılımcılara, gazetecilik etiği, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün sınırları ve kapsamı, gazetecilik için sosyal medya planlaması ve dijital medya gibi konularda bilgiler verildi.
Aralarında Sinop, Van, Adıyaman, Tekirdağ, Denizli, Sakarya, Konya, Burdur ve Artvin’in bulunduğu 16 farklı ilden gelen genç gazeteciler, Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde İrlanda Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen “Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği” eğitim programı kapsamında Ankara’da buluştu. Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde düzenlenen eğitimde katılımcılara klasik gazetecilik ve dijital medya konusunda mesleğe ilişkin bilgiler verildi.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, doğru, tarafsız, objektif, etik ve evrensel kurallara bağlı mesleğini sürdüren gazetecilere kapılarının açık olduğunu ifade ederek, “Dürüst ve namuslu gazetecilik yapmak isteyenlerin sığınacağı bir liman olmaya çalışıyoruz. Sizler de bu ışıktan yararlanmak istiyorsanız, Gazeteciler Cemiyeti’nin kapısı her zaman açık. Şu an Türkiye’de yapılan gazetecilik evrensel kurallara bağlı yapılamıyor düşüncesini benimseyip, kendini gerçek gazetecilik yolunda geliştirenler olursa bu benim yaşantımın en büyük başarısı olacaktır. Bu yıl meslekte 50’nci yılım doluyor. Lütfen benim ıstırabımı azaltın. Gazetecilik yandaş olmak veya beğendiğiniz bir fikri savunmak için yapılan bir meslek değil” dedi.
Bilgin, İrlanda Büyükelçiliği desteğiyle Anadolu’nun farklı illerinden gelen gazetecilere yönelik düzenlenen eğitim programlarını önemsediğini belirterek, “İrlanda Büyükelçiliğine teşekkür ediyoruz. Önceki yıllarda da yine elçilikle beraber genç gazetecileri Ankara’da buluşturmuştuk. Her yıl bu eğitimleri düzenlemedeki ısrarımız, her şeyden önce belki benim de ıstırabımı dindirebilir. Bizim zamanımızda, yani geçmişteki gazeteciliğe özlem duyuyorum. Yeni kuşaklara şimdi yapılan gazeteciliğin bu olmadığını anlatabilirsek çok mutlu olacağız. Gazetecilik hiçbir zaman yandaş olmak veya beğendiğiniz bir fikri savunmak için yapılan bir meslek değil. Gazeteciliğin yandaşı, candaşı, paraleli, yuvarlağı, dikdörtgeni olmaz. Gazeteciliğin bir tek doğrusu olabilir. Çünkü gazetecilik ödüllendirilmiş bir meslektir. Hepimizin iki göz ve iki kulağı var insan olarak bu duyularımızı kullanıyoruz fakat gazetecilikte durum böyle değil. Mesleğe başladıktan sonra bizim gözlerimiz veya kulaklarımız artık bizlere ait değil. Başkaları için duyan ve gören insanlar oluyoruz. Gördüğümüz duyduğumuz şeyleri de erdemli bir insan olarak doğru biçimde aktarmak zorundayız. Bizler başkalarının kulağı gözü ve sesiyiz bu nedenle ödüllendirilmiş kişileriz. Cemiyetimiz Başkan Yardımcısı ve proje koordinatörümüz Yusuf Kanlı’nın da dediği gibi ‘bizi bir deniz feneri olarak görün’. Biz, ışık vermeye ve bu ışığı söndürmemeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

Genç gazetecilere “Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği” eğitimi

Genç gazetecilere “Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği” eğitimi

Genç gazetecilere “Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği” eğitimi

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istediVali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi
Risk oluşturan ağaçlar “sonik tomografi” ile tespit ediliyorRisk oluşturan ağaçlar “sonik tomografi” ile tespit ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 10 okulun boşaltılacağını açıkladı

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası 10 okul boşaltılacak

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.