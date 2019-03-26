HABER

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkanı Adayı Ahmet Metin Genç, her yıl 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gençlerle bir araya geldi ve yeni dönemde hayata geçireceği kütüphane projelerini anlattı.Medeni bir toplumun oluşmasında kütüphanelerin çok önemli bir işveli yerine getirdiğini kaydeden Başkan Genç, "Tarihler boyunca kütüphaneler, medeniyetlerin ilerlemesinde ve gelişmesinde en önemli yapı taşları olmuştur.

Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkanı Adayı Ahmet Metin Genç, her yıl 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gençlerle bir araya geldi ve yeni dönemde hayata geçireceği kütüphane projelerini anlattı.
Medeni bir toplumun oluşmasında kütüphanelerin çok önemli bir işveli yerine getirdiğini kaydeden Başkan Genç, "Tarihler boyunca kütüphaneler, medeniyetlerin ilerlemesinde ve gelişmesinde en önemli yapı taşları olmuştur. Bilim ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunmasının yanında kütüphaneler; insanların donanımlı bireyler olarak yetişmesinde çok önemli bir vazifeyi yerine getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Kitap okuma oranının yüksek olduğu ülkelerde, bilim ve teknolojinin, demokrasinin ve insan haklarının buna paralel olarak çok gelişmiş olduğu bütün çıplaklığıyla ortadadır. Yüce İslâm’ın en parlak devrinde İslâm coğrafyasının her sathına kütüphanelerin yayıldığını ve en zengin kütüphanelere es sahipliği yaptığımızı aklımızdan asla çıkarmamalıyız. İşte bu iklimde yetişen İslâm bilginleri yazdıkları kitaplar ve geliştirdikleri icatlarla yüzyıllar boyunca filozoflara ve bilim adamlarına kaynaklık etmişlerdir" dedi.
Kitaplara ev sahipliği yapan kütüphanelerin insanların yetiştirilmesinde ve düşünce ufkunun aydınlatılmasına büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Genç, bu doğrultuda yeni dönemde gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğini belirterek "Kütüphanelerin ve kitapların insanların yetiştirilmesinde, eğitilmesinde ve bilgi sahibi olmasında çok önemli bir işlevi yerine getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Hayal dünyamızı geliştiren, düşünce ufkumuzu aydınlatan, bizi araştırma ve incelemeye teşvik eden, bize hayatı öğreten kitaplar; eğitim ve öğretim hayatımızın en önemli aracı olmuştur. Kitaplar sadece bize çeşitli bilgi ve ilimleri öğretmiyor, düşünmeye, eleştirmeye, sorgulamaya sevk ediyor, aynı zamanda bizleri hayata hazırlayarak kişiliğimizi olgunlaştırıyor. Kütüphane ve kitaplar ilim, irfan ve medeniyet demektir. Bunun bilinciyle Ortahisar Belediyesi olarak yeni dönemde Gençlik Kütüphanesi, Etkileşimli Çocuk Kütüphanesi’ni hayata geçirerek, buralarda ücretsiz olarak ikramlarımızı kullanıcılara sunacağız. Daha önce hayata geçirdiğimiz sokak kütüphaneleri vatandaşlarımızdan yoğun bir rağbet görüyor. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz kütüphanelerimiz 24 saat hizmet verecek, çeşitli kültürel ve sosyal içerikli etkinliklerin icra edilmesine ön ayak olacak" ifadelerini kullandı.

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri yakalandı

Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalmıştı! Hızır İlyas Köşkü Gök Gözlemevi olacak

Tarihi köşk, Gök Gözlemevi olacak

Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.