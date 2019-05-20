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Genç girişimci adayları festivalde buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

GENÇ girişimci adayları, 18 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Red Bull Basement Festival’de buluştu.

Genç girişimci adayları festivalde buluştu

İSTANBUL, (DHA) - GENÇ girişimci adayları, 18 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Red Bull Basement Festival’de buluştu. Festivalde sosyal inovasyonun gelişimi adına konuşmalar yapıldı, paneller ve atölyeler gerçekleştirdi.

'İnovasyon Mu Dediniz?' kitabının yazarı Esranur Kaygun, MUSE kurucusu Serdar Ekrem Şirin, S360 Kurucu ve CEO’su Kerem Okumuş sahnede hikayelerini paylaştığı festivale, 750 kişi katıldı. İşaret dili, yaratıcı kod yazarlığı, ürün ameliyatı gibi konularda atölyelerin de yer aldığı festivalde Onaranlar Kulübü de Cafe Reparo alanında bozuk eşyaları onardı. Atölye ekibi ise teknolojik bir deneyim alanı sundu.

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Doktor Oğuzhan Aygören, dijital evrim üzerine yaptığı konuşmada, "İnsan tarih boyunca kademeli olarak robotlaştı. İçinde yaşadığımız çağ da teknoloji sayesinde bunu tersine çeviriyor ve robotların işini onlara geri veriyoruz. İnsan olmayı yeniden öğreniyoruz ve girişimcilik bunun için harika bir araç" ifadesini kullandı.

"KENDİNİ AŞ"

Fotoğraf sanatçısı Ali Kalaycı ise, "İnsan girişimci olmak için tasarlanmış. Kainatla birlikteliği her zaman meydan okumak ve üretmek üzerine. Her seferinde zor olanı yapmaya çalışmış ve en zorlu coğrafyalarda konfor aramış. Hepimiz, kendimizi aşmak üzere programlandık ve bunu başarmanın yolu sanattan, girişimcilikten geçiyor" dedi.

"ETKİ YARAT"

Kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllülük ve sosyal girişimcilik kavramlarına değinen S360 Kurucu ve CEO'su Kerem Okumuş ise, "Uluslararası sorunların çözümünde her şirketin kendi çevresine, kendi iş alanına etki edecek sosyal inovasyonlarla iş modelleri oluşturması gerekiyor. Yatırımcılar artık şirketleri sadece finansal başarısıyla değil, yarattığı etkiyle değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"VİCDANIMIZI RETWEET EDEREK SUSTURMAK YERİNE EYLEME GEÇTİK"

Kadın Ustalar kurucularından Seyhun Ayhan, projelerinin nasıl hayata geçtiğini; "Sosyal etkiyi sosyal medya paylaşımlarıyla ederek sınırlı tutmadık yani vicdanımızı retweet ederek bastırmadık ve içimizdeki rahatsızlıkları eyleme dökerek çözmeye başladık. Kadın Ustalar projesi böyle hayat buldu" sözleriyle anlattı.

Genç girişimci adayları festivalde buluştuGenç girişimci adayları festivalde buluştu

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