Genç girişimci geleneksel bozayı çocuklar için renklendirdi

Dedesinden devraldığı mesleği üçüncü kuşak olarak sürdüren Müslüm Yağcı, elinde kalan karadutu değerlendirmek isteyince kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti bozayı renklendirdi. Bozayı çocukların seveceği bir tat haline getirmeyi başaran genç girişimcinin hedefi, geleneksel lezzeti tüm dünyaya tanıtmak. Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti bozayı 4 yıl süren çalışmanın ardından çocukların seveceği bir tat haine getirmeyi başaran Müslüm Yağcı, içine karadut eklediği bozayı hem renklendirdi hem çocukların damak tadına uygun hale getirdi. 3’üncü kuşak olarak boza üretimi yapan 30 yaşındaki genç girişimci, karadutları köylerden satın alarak çiftçilere de destek oluyor. Yılların lezzeti bozaya farklı bir boyut kazandıran Yağcı, dedesinden miras olarak gördüğü mesleğinde bir ilke imza attı. Elinde kalan karadutu değerlendirmek isterken ortaya çıkan bozaya en çok çocuklar ilgi gösteriyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan hazırladığı bozayla geniş kitlelere ulaşan genç girişimci, bu lezzeti tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

"Karadutlu boza içen çocuklar boza içtiğini anlamıyor"

Boza yapımını dedesinden öğrendiğini belirten Yakup Yağcı, "Mesleğimin eğitimini aldım. Bolu Mengen aşçılık mezunuyum. Biraz değişiklik yapıp bozaya karadut ekledik. Boza tüketiminde çocuklara istek ve talep olmadığı için bunu nasıl geliştirebiliriz diye kafa yorduk. Karadut meyvesinde bu özelliği yakaladık. Bunun denemesini yaptık. Yaklaşık 4 yıl boyunca piyasaya sunmadan denemelerini yaptık. Ar-ge çalışmaları yaptık. Polatlı içerisinde birçok kişiye gönderip yorumlarını değerlendirdik. Boza zaten kendisi tüm B vitaminlerini içeriyor, karadutla birleşince antioksidan özelliği var. Karadutlu boza içen çocuklar boza içtiğini anlamıyor. Normal bozayı içmeyen bir çocuk karadutlu boza içtiğinde ikinci bardağı isteyebiliyor" dedi.

"Hiç boza içmeyen çocuklar severek boza içiyor"

Bozayı yeni nesle sevdirmeyi başardıklarını belirten Müslüm Yağcı, "Üç kuşaktır bu işle uğraşıyoruz. Dedemizden teslim aldığımız bu mesleği sürdürüyoruz. Yaz mevsiminde çocukların elinde dondurma gördüğümüzde yazın geldiğini anlıyoruz. Bozayı görünce kışın geldiğini anlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız 10 yıl önce başladı. Yeni nesilde boza tüketiminin azaldığını fark ettik. Bunu geliştirmek amaçlı karadutlu boza denedik. Bu anlamda güzel bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyoruz. Ürünümüzü tüm Türkiye’ye ulaştırabiliyoruz. Polatlı yöresindeki köylülerden karadut meyvesi topluyoruz biz dondurma yapımında kullanmak için bununla ilgili elimizde fazla karadut kalınca ne yapalım diye düşündük ve bozayla buluşturmaya karar verdik. Bu şekilde karadutlu boza oluştu. Güzel yorumlar gelince başladık. Polatlı çevresindeki tüm karadutları topluyoruz. Yaz aylarında toplayıp stokluyoruz. Her köyün farklı bir karadut tadı var onları ayrı ayrı stokluyoruz. 4 yıl boyunca uğraştık. Hiç boza içmeyen kişiler bozayı seviyor, hiç boza içmeyen çocuklar severek boza içiyor" diye konuştu.

Torunlarının denemesine başta sıcak bakmayan dede Yağcı ise, "Ben normal boza yapıyordum ama torunlarım karadutlu boza yaptı, onlar daha geliştirdi bu işi. Ben sıcak bakmadım ilk duyduğumda. Vatandaşın rağbeti olmayabilir diye düşündüm. Şimdi çok güzel. Ben daima içerim boza. Boza çocukların gelişimine, bağırsak sağlığına çok faydalı. Mutlaka denesinler" dedi.

Karadutlu bozayı çok severek tükettiklerini belirten vatandaşlar ise bu lezzetten memnun olduklarını ifade etti.

