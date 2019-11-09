Genç girişimci kadın Munzur'un çiçeklerini doğal sabuna dönüştürüyor

Günün büyük bir bölümünü atölyesinde sabun üretimi için çalışarak geçiren Kılınç, Munzur Dağlarından topladığı kantaron, sarımsak, papatya, kekik ve ölmez çiçeğiyle sızma natürel zeytinyağını harmanlayıp 8 çeşit sabun üretiyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan 27 yaşındaki Ebru Kılınç, bir yıl önce Munzur Dağlarından topladığı çiçeklerle hobi amaçlı doğal sabun üretmeye başladı.

El emeği sabunlarını Munzur Gözeleri'nde açtığı stantta ve sosyal medyadan satan Kılınç, gelecek yıllarda yörede tesis kurmayı hedefliyor.

- "8 çeşit sabun yapıyorum"

Ebru Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olduktan sonra Ovacık'ta yaşamaya karar verdiğini söyledi.

Kış aylarında boş geçen zamanlarını değerlendirmek için evde sabun üretimine başladığını belirten Kılınç, "Yaptığım ilk sabunları komşularıma verdim ve çok memnun kaldılar. Ben de bu işi büyütüp devam ettirebileceğimi düşünerek sabun üretimine yoğunlaştım. Şu anda da her geçen gün farklı içerikli sabunlar yapmaya çalışıyorum ve lavanta, kantaron yağı, kekik, papatya ve ölmez çiçeğini kullanarak yaptığım 8 çeşit sabun var." dedi.

Kılınç, doğal sabun üretimi yaptığı için teknolojik aletlere ihtiyaç duymadığını ve çalışmalarında blenderden faydalandığını dile getirdi.

Tahta kalıplardan yararlanarak sabunların şekil almasını sağladığını anlatan Kılınç, şunları kaydetti:

"Sabun üretiminde kullandığımız zeytinyağlarımız var. Bu yağları Denizli'den tedarik ediyorum ve diğer ihtiyacım olan malzemeyi de Ovacık'tan karşılıyorum. Satışlarımız yaz mevsimine göre şu sıralar biraz daha durgun. Şu an internet üzerinden satış yapıp ürünlerimi tanıtmaya çalışıyorum. Yaz aylarında Munzur Gözeleri'nde stant kuruyorum. Buraya gelen insanlar sabunları yakından görüp gönül rahatlığıyla alıyor."