Genç girişimcilerin tasarımları yarıştı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- GENÇBİZZ Liselerarası Girişimcilik Programı'nın Türkiye Finali kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) lise öğrencileri, projeleriyle yarıştı. Bir girişimci gibi kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurarak gerçek ürün satışı yapan öğrenciler, 3 dakikalık sunumlarla jüri üyelerini etkilemeye çalıştı.

Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından organize edilen ve İzmir Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen Türkiye çapındaki 35 girişimci projenin yarıştığı GençBizz Liselerarası Girişimcilik Programı'nın Türkiye finali, İEÜ'de gerçekleştirildi. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen yarışmada, öğrenciler proje sunumlarını yaptı. Tıpkı bir girişimci gibi sıfır sermaye ile kendi küçük ölçekli şirketlerini kuran okul sınırları içerisinde gerçek ürün veya hizmet üreterek satış yapıp yöneten öğrenciler, projelerinin sunumuyla jüri üyelerini etkilemek için yarıştı. 3 dakikalık sürenin verildiği etkinlikte, öğrenciler zamanla da yarıştı. Yenilenebilir enerjili bisikletten, filtreli kahve bardağına, yapay zeka ile hizmet veren internet sitesinden, görme engelliler için akıllı yeleğe kadar birbirinden ilginç projenin yarıştığı etkinlikte, öğrenciler aynı zamanda projelerinin satış fiyatları hakkında da bilgi verdi.

MAREEN'DEN 4 ADET SATILDI

Denizlerdeki kirliliğe duyarsız kalmayan gençlerin ürettiği 'Mareen' isimli ürün, izleyicilerden de ilgi gördü. Arya Yurdacan, Ece Eyüpoğlu, Alara Kaymak ve Ece Yakın tarafından tasarlanan ürün, henüz yarışma aşamasındayken 4 adet satıldı. Kirlenen suyu temizleyen 'Mareen' ürünüyle fark yaratan gençler, bolca alkışlandı. Öğrenciler, benzer ürünlerin fiyatının 10 bin dolar olduğunu, kendilerinin ise 2 bin 400 liraya mal edip 2 bin 900 liraya sattıklarını söyledi.

3 BOYUTLU KİTAPLAR

Bilecik Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 'El izi' projesi ile yarışmaya katılan öğrenciler ise çocuklara yönelik eğitici öğretici Türk masal kahramanlarının kullanıldığı 3 boyutlu kitaplar tasarladı. Kitapları pedagojik unsurları göz önünde bulundurarak çocukların düzeyine uygun geliştirdiklerini ifade eden öğrenciler, oynarken öğretmeyi hedeflediklerini belirtti. 18 TL'ye mal ettikleri ürünün satış fiyatının 25 TL olduğunu söyleyen öğrenciler, şimdiden birçok sipariş aldıklarını söyledi.

Gün içinde jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda finalist olan grup, Türkiye'yi temsilen Avrupa finallerine katılmaya hak kazanacak.